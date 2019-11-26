金馬頒獎典禮收視慘跌　未來孤芳自賞或是孤掌難嗚

第56屆金馬獎頒獎典禮收視率於11月25日出爐，由於金馬「對槓」大陸金雞獎，大陸官方下令封殺金馬獎，加上不少大陸片都被禁止參賽，因此間接導致收視慘跌。據統計，電視、網路總收視人口約538萬，去年則約811萬，差了近273萬。

而此消息一出，大陸民眾的反應普遍認為這是金馬「罪有應得」，主要認為因為2018年「金馬台獨」事件導致官方下令封殺金馬獎，因此大陸演藝人員和影片都被禁止參加2019年金馬獎。此外，官方的另一個考量則是擔心再度發生「金馬台獨」事件，而由於適逢台灣2020總統大選前夕，類似事件恐將成為民進黨操作兩岸議題的工具。

而值得注意的是，此次金馬獎雖然沒有「台獨宣言」，但卻因為香港事件，而有得獎人發言時「撐香港」。例如，56屆金馬獎最佳動畫短片的《金魚》獲獎導演王登鈺上台致詞時說：「現實竟然勝過動畫的想象……香港現況令人非常的悲痛。」 隨後，獲得最佳原創歌曲的《光明之日》（《返校》）作曲人盧律銘上台致詞：「最後我想要將《光明之日》這首歌送給所有在香港堅持理想……我希望在不久的將來，在你們的心中可以陽光普照，致自由。」可以想像的是，倘若大陸演藝人員在現場，又必然面臨是否要「政治表態」的局面。

而比較同情金馬獎的大陸民眾，有些人則認為金馬獎是「一顆老鼠屎而壞了一鍋粥」，而這些在頒獎舞台上發表政治言論的得獎人就是大陸民眾眼中的「老鼠屎」，因為他們的發言導致兩岸民間交流的舞台減少一個。

不過這或許就是兩岸民情所導致的差異，台灣社會一方面擁抱所謂的「言論自由」，但另一方面也有「多元包容」做為支撐，因此得獎人發表政治言論，雖然使得金馬「聞獨色變」，但這似乎也反過來證實台灣社會的言論多元和包容。相形之下，兩岸議題在大陸方面的政治正確便是「兩岸統一」，對大陸民眾而言，這是一個大是大非的問題，其間並不容許模糊空間。因此當藝術染上政治時，便註定了兩岸民情的碰撞，而這也間接導致收視率的下跌。

面對大陸缺席的情況，主席李安認為本屆金馬缺少大陸演藝人員的參與，但星光還是參展的作品並不比往年差，李安在典禮結束後表示「我們雙手一直都是張開的，歡迎大家來報名」。言外之意似乎是希望兩岸民間交流能恢復以往的熱絡，尤其在藝術交流的層面。不過，兩岸民間交流必然還是取決於官方的態度，而未來金馬獎會成為「孤芳自賞」，或者因為大陸電影市場的不斷發展陷入「孤掌難嗚」的處境，或許還得持續觀察。