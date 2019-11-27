韓國瑜妻賣房逃税？幕僚：税務單位不同所致，「老百姓都會碰到」

近期有消息指，國民黨總統參選人韓國瑜及其妻子李佳芬曾花大錢購置房產，使韓的庶民形象備受挑戰，而11月27日又有最新爆料暗指韓國瑜妻子李佳芬在房產交易的獲利上逃税並遭當局勒令補税與罰款。 對此，韓國瑜競選辦公室發言人、新北市議員葉元之11月27日強調，此案為李佳芬會計師核定的税額，與税務單位不同所致，並稱這是一般小老百姓都會碰到的狀況，絕對不是逃漏税的行為，如果硬扣逃漏税的帽子，是相當不好的人格抹煞。

台灣媒體《壹週刊》11月27日報道指，李佳芬2010年賣出新北市板橋建案東方明珠時，大賺新台幣1642萬元（新台幣，下同），數年後台灣財政部中區國税局在查税過程中認定，李佳芬當年度申報所得税時短報該筆交易收入，總計短報的年度總收入金額為新台幣444.4萬元，不僅需補繳新台幣81.8萬元税額，還要被處漏税罰鍰新台幣40.9萬元，總計應繳給政府122.7萬元。李佳芬還為此提出行政訴訟，但2016年敗訴定讞。

韓國瑜11月27日赴宜蘭進行傾聽之旅時，面對逃漏税相關詢問僅以「謝謝」兩字響應。而韓國瑜競選辦公室法言人葉元之隨後召開記者會解釋詳情。強調當初李佳芬是委託會計師繳税，而會計師也依據台灣税務單位核定的税額來繳納，沒想到繳完税五、六年後，卻突然收到税務單位以另一種計税方式提出補税要求，會計師也認為有爭取權益的空間，才提起法律訴願，韓國瑜夫婦的房產問題，包括買進賣出都已對外公布了，這就交給外界公評。

葉元之說，税務這也是一般小老百姓會碰到的問題，此案僅是繳税後又被税務單位要求補税，絕對不是逃漏税的行為，如果硬要扣上逃漏税的帽子，這是相當不好的人格抹煞。葉元之替韓國瑜回應之餘，也不忘對蔡陣營發起攻勢，葉元之指出，大家要來檢驗的話，那蔡英文的兄長蔡瀛南過去也曾購買假髮票，這才是惡意的逃漏税行為。