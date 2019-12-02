【逃犯條例】台大收21位非台籍生就讀　校長管中閔盼外界勿打擾

香港反修例風波未平，相繼有大學宣布第一學期停課，部份本地及外地學生尋求至台灣進行訪問學習。 台灣大學校長管中閔今天（2日）偕同副校長暨國際長周家蓓召開「台大專案訪問生」說明記者會，表示至當日上午為止，已有21位非台籍學生至台大完成報名手續。

台大校長管中閔（中）與國際長周家蓓（右）說明專案訪問生事宜。（袁愷勛攝）

管中閔表示，日前總共有489名學生申請專案訪問，其中249人是台籍生，其中有36人已報名完成，預計在本周末前將會全數報到；另外240人來自港、澳、其他地區，除了21人報到完成外，有23位港生因為家庭因素確定放棄，預計最終會有8成報到。

不過下學期申請人數僅為20多位，管中閔認為這是因為預期到進入到2020年的下學期時香港情勢將會趨緩的緣故。另外雖然也有陸生詢問專案訪問事宜，但「由於陸生來台須另外申請入台證，完成申請後可能學期已經結束」，故以上人數並不包含陸生。

有記者提問是否有對港生的特別待遇，管中閔回答港生沒有提出特別需求，而台大已經動員全校教職員工準備宿舍與授課，一切正常進行；如果港生有心理輔導的需求，台大心輔處人力充足，已經準備好了。台大國際事務處國際長周家蓓補充，海外、北美有捐款指名給來台訪問的港生，這部份會專款處理。

管中閔重申，訪問港生的學期同樣是到2020年1月初結束，台大教學日程不會因總統大選有所改變。申請來台訪問的港生中並沒有遭逮捕的情形，而除非有現行犯，否則台大也不會允許警察進入校園搜查。對於已在台大的陸生與港生，管中閔則鼓勵雙方進行有益的對話。

對於台灣有聲音質疑台大此次以專案大幅招收訪問生，會否排擠到台灣本地與台大在籍學生的資源？管中閔則表示儘管訪問生有400多位，但分布在台大各系所中，每堂課平均只會增加不到1人；台大校方也已經通知全校教職員，不需給旁聽生作業和評分，如果旁聽人數過多教師也可以拒收，相信不會對全校師生造成影響，也無所謂排擠效應。

最後管中閔強調，希望媒體留給港生空間，不要去打擾、採訪港生，特別是由於香港情勢複雜，若港生受訪時讓身份被看到，或是說出敏感的話語，將來回到香港可能會惹上麻煩，這是台大不願意看到的。