泰國簽證新制在台惹議　駐台辦事處宣布延至明年3月實施

在台灣，由於泰國推動11月30日起實施電子簽證新制，其中要求申請簽證必須提供財力證明影本，受影響的旅客和旅遊業紛紛表達不便，網絡上埋怨聲四起。 而泰國辦事處也作出反應，今天（5日）在Facebook發出公告表示，為讓申請者有充份準備時間與熟悉申請系統，將於2020年3月1日起再實施上述安排。

國民黨團總召曾銘宗（中）為泰國簽證新制批蔡政府，新南向政策喪權辱國徹底失敗。（聯合新聞網）

日前傳出泰國要求台灣旅客申請泰國旅遊簽證前，須先上網填寫資料、繳款並預約送件，另也須提供財力證明資料，並計劃於2020年4月30日取消對台原有的落地簽免費優惠，引發台灣網民批評。

泰國駐台辦事處今天（5日）上午在Facebook專頁發布公告表示，將於2019年12月9日起，暫時恢復原本的申請方式，直至明年3月1日再實施新安排；在新方案重新使用前，將邀請各間與辦事處登記作為簽證代理的旅行社進行培訓，之後僅允許培訓合格者作為簽證業務代理。

泰國官方此前表示，選擇台灣作為新制施行對象，主因是台灣資訊科技先進，該措施適用於泰國其他重要的觀光旅客來源國，包括英國、法國及中國大陸，未來將逐步擴大推行至全世界各國。換言之，台灣是泰國電子簽證的「先行試點」，但對於被「挑選」上的台灣民眾來說，卻怨聲載道。

由於近年大陸遊客銳減，加上民進黨政府推行新南向政策，台灣積極延攬東南亞旅客，並提供不少便利簽證措施，泰國人亦是免簽對象。相反，泰國早前公告在台設立簽證代辦機構，並加收一項代辦費用，引發爭議後決定取消；如今又推出簽證新制，令申請手續複雜化，更讓台灣民眾質疑新南向成效。國民黨立法院黨團更藉機召開記者會，痛批「新南向政策喪權辱國徹底失敗」。

（綜合報道）