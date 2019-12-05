美麗島事件40周年　台中研院學者吳乃德：蔣經國被扭曲為民主推手

台灣2020總統與立法委員選舉即將在2020年1月11日舉辦，代表民進黨參選台北市第3選區（中山、北松山區）立委的候選人吳怡農，於2019年12月1日成立競選總部致詞時，脱口而出：「小學時向同學說蔣經國害爸爸沒工作，沒想到多年後與將經國之孫成為競選對手。」 吳怡農的父親，是台灣中研院社會學學者吳乃德，早年曾參與台灣民主運動、辦黨外雜誌。 今（12月5日)，適逢美麗島事件40周年，在「美麗島40周年暨東亞民主化比較國際研討會」，邀請吳乃德進行專題講座「台灣最好的時刻1977-1987：民族記憶美麗島」。吳乃德在會議上表示，說蔣經國是台灣民主化的推手不算錯誤，但卻是一種被扭曲的形象。他認為，如果沒有美麗島事件、沒有後續的內外事件給予壓力，蔣經國會不會推動民主化，是很難推測的。

吳乃德（右八）與美麗島周年研討會來賓合影。（袁愷勛／多維新聞）

蔣經國之孫蔣萬安為同選區現任立委，代表國民黨參選連任。中山與北松山選區長期是藍營票倉，本次選舉有民進黨吳怡農、民眾黨何景榮兩人挑戰現任，三人都是年輕、高學歷且外型亮眼，頗引起台灣媒體關注。蔣萬安在2日受媒體採訪時表示，蔣經國是台灣民眾最懷念的總統，自己會堅持正面選舉，不回應貼標籤式的批評。

影響深遠的美麗島事件

1979年台灣發生「美麗島事件」，美麗島雜誌社於12月10在高雄號召群眾進行遊行與演講，要求民主與自由、解除黨禁與報禁等等，最終與警方鎮暴部隊發生大規模衝突。事件後許多黨外領袖人士遭到搜索與逮捕，一度以叛亂罪求處唯一死刑，後包括施明德、陳菊等人都改為無期與有期徒刑，是為「美麗島大審」。

吳怡農之父為台灣中央研究院研究員吳乃德、伯父為民進黨新潮流系元老吳乃仁，吳乃仁與吳乃德兄弟於1979年的美麗島事件前後皆涉入黨外運動甚深，影響所及，讓吳乃德於1987年從美國回台時在海關被搜索逾2小時，來年還遭中研院院長吳大猷以「論文出現台獨觀點」拒聘，引發院內有所長等多人以辭職聲援的風波。

不過，蔣經國逝世於1988年1月，外界有聲音認為蔣經國應該不可能影響吳乃德的聘任案，吳怡農則回應，父親自1987年至1991年因為政治因素而失業在家是事實，這是一個小學生對父親打抱不平的言語。

外表亮眼的吳怡農（左）代表民進黨參選立委。（中央社）

蔣經國是民主推手嗎

蔣經國（1919年至1988年）為台灣第6、第7任總統，被普遍認為是台灣民主化的推手，國際學者也多認為近代第三波民主化浪潮（公元1970年代中至1980年代末）中多以非政府組織的暴力、革命完成，獨有台灣是威權政權主動推動民主化，是非常獨特的經驗。

吳乃德也認為，從歷史來看，「蔣經國先生統治之下黨禁被解除、戒嚴被取消……到李登輝先生治理下媒體報禁被解除。」蔣經國的確是台灣民主化的啟動者，在政治上也有很方便的說服力。

但是吳乃德強調，所有這些「民主推手」的理論，都忽略掉1979年的美麗島事件：一起群眾集會與警方衝突的事件，最後被以「武力顛覆國家罪」提上軍事法庭審判。吳乃仁認為這是反民主的威權鎮壓，而那些理論全都無法解釋為什麼同一個人一邊鎮壓民眾一邊推動民主？因此全都當美麗島事件不存在。

吳乃德指出，美麗島事件不但存在，而且「沒有美麗島就沒有台灣民主」。吳乃德解釋，在美麗島鎮壓與大逮捕之後，台灣民主運動反而越演越烈，美麗島大審雖然使得眾多黨外運動領導者入獄，但是運動由入獄者的家屬和辯護律師接續，陸續參選地方選舉並當選，帶給國民黨政府很大壓力。

至於為什麼國民黨政府不乾脆取消選舉？吳乃德剖析，國民黨政府是一個右派政府，不像左派政府一樣有馬克思主義來為自己的不民主辯護，事實上國民黨信奉的孫中山《三民主義》（當時台灣學生必修課）就提倡自由、民主、人權，這讓國民黨的意識形態必須傾向自由民主，否則就會失去統治正當性。

另一方面，吳乃德認為，蔣經國也可能意識到，選舉是一種人民釋放壓力的方式，當時美麗島入獄者的家屬和律師一參選，到處都是幾萬人的造勢晚會，甚至就在台灣總統府近郊的台北、基隆舉辦，假如這幾萬人沒有選舉的方式，選擇衝入總統府，那該怎麼辦？

民主化不是單一因素

吳乃德說，民主化不可能是單一個因素，還有許多國際上的重要原因，而蔣經國是一個很深沉、很務實的人，他總是會選擇當下最適合的統治方式，無關意識形態。蔣經國在1979年選擇鎮壓，之後又很快的開始向民主化妥協，讓國民黨在選舉市場中保有競爭力的情況退下威權統治的舞台，這是蔣經國的高明之處。

因此吳乃德認為，說蔣經國是民主推手不算錯誤，但卻是一種被扭曲的形象；如果沒有美麗島事件、沒有後續的內外事件給予壓力，蔣經國會不會推動民主化，是很難推測的。

蔣經國日記將在2020年2月於史丹佛福佛研究所開放閲覽複印本，僅供閲覽、抄寫，禁止影印或攝錄；但蔣經國日記的所有權仍由蔣家後人與研究所等多方單位訴訟中。蔣家分支眾多，如蔣萬安為蔣經國庶長孫，原姓章，後於2005年改為蔣姓；從事設計業的蔣經國嫡孫蔣友柏；蔣經國嫡長孫女蔣友梅則定居英國從事藝術歷史研究等等。