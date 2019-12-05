台網絡平台「大師鏈」落地北京　綠營立委質疑為大陸政策「營銷」

台灣網絡平台「大師鏈」日前宣布插旗北京，進軍大陸，，將於明年二月正式上線。不過，台灣媒體隨即指其延攬前國安高層退休人士，而引發紅色力量介入、「紅媒」的爭議。 12月5日，陸委會主委陳明通在台灣立法院表示，如果平台內容涉及為陸方政策進行「置入性營銷」，有不被允許的代理廣告行為，將依法處理。

《大師鏈》早前舉行記者會，宣布將以台資模式落地北京，創下台灣媒體在北京插旗的首例。其中與會人士有國民黨榮譽主席連戰等人，而頗具爭議的吳斯懷則是受邀但未出席。

針對大師鏈「紅媒」爭議，陳明通表示，如果有不被允許的代理廣告行為，將依法處罰。他並強調，社會有公評，必須考量社會觀感。（楊家鑫／多維新聞）

12月5日，台灣立法院內政委員會舉行第21次全體委員會議，審查《兩岸條例》部分條文修正、《反境外敵對勢力併吞滲透法》、《境外勢力影響透明法》等草案，邀請陸委會主委陳明通等相關官員與會備詢。

民進黨立委書記長李俊俋報告時指出，從7月初開始，民進黨經過5個月思考，決定不推《兩岸條例》部分條文修正（外界稱為中共代理人條款），轉推《反滲透法》，法案有三重點，一是不採登記制，二是禁止行為而非禁止對象，三是儘速補足民主防護網，彌補既有規範破洞。

陳明通則強調，境外敵對勢力對台灣統戰滲透日益嚴重，有必要參考國際實踐，儘速構建反滲透的法制基礎。針對影響選舉、破壞民主憲政秩序的滲透干預行為，於最小限度的必要範圍內優先規範，符合實務需求，並可減少爭議。贊同與支持民進黨立院黨團推出的《反滲透法》草案。

台國安局：三名前高層已離開「大師鏈」

另一方面，台灣網絡平台「大師鏈」於當地時間4日舉辦國際記者會，宣布進軍中國大陸。然而，因延攬台灣前國安局長楊國強、前國安局副局長郭崇信、前軍情局長張勘平等人擔任顧問、插旗北京，被部分媒體質疑有紅色力量介入，是「紅媒」。

「大師鏈」也發表聲明反駁，稱自身並非媒體形態，更非所謂紅媒。籌備之初曾借重幾位熟悉國安與兩岸情勢的退休軍方背景人士的意見，避免踩到兩岸紅線，但為避免不必要的誤解，幾位軍方背景人士早已退出團隊。

民進黨立委劉世芳質詢時強調，國安高層退休後到大陸有高度敏感性，不能輕縱，必須查明是否有觸犯國安五法。「在蔣總統時代，這些人不是為匪宣傳，其實是跟匪諜差不多。我不敢強做這樣的結論，但一定要詳查。」

台國安局副局長鬍木源表示，上述三位都在管制名單內，現在都已辭職離開大師鏈。國安五法9月1日生效後，他們就都沒有去過大陸。

大師鏈發表聲明澄清，尋求前國安退休人士的意見，是為了符合台灣人民利益與安全機制，以及避免踩到紅線。上述人士也已退出團隊。圖為大師鏈於當地時間12月4日於台北舉行國際記者會，國民黨榮譽主席連戰（中）出席參加。左二為大師鏈創辦人莊立平。（大師鏈官網）

陳明通則表示，根據《兩岸條例》，涉及國家安全、利益與機密業務之退離職列管人員進入中國大陸地區，應經內政部會同相關機關組成的審查會審查許可。這三位都在列管名單，如果有違反條例的行為，會依法處罰。他說，「我們行政部門支持民進黨團推出的《反滲透法》，純粹就這些人（國安退休高層）來說，《反滲透法》會比較有用。」

會議休息時間，有媒體追問該平台「如果被認定親中色彩太明顯，陸委會是否絕不寬待？」陳明通表示，親中色彩不是法律名詞，若違反法規，將依法處罰。「但社會還是會有公評，法律其實只是最低的道德標準。不是說行為不違法就好，還要注意到社會觀感。」