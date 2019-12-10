台軍試探向美詢購攻擊性導彈　遭美方嚴拒

根據可靠消息來源透露，台灣軍方或者國安高層，近日曾向美方諮詢、試圖進一步採購一種或多種更先進的攻擊型導彈，但是遭到美方嚴拒。據稱，美方認為台海局勢目前尚經不起此種刺激，而台灣目前擁有的、以及未來將擁有的空對面、面對面導彈武裝，已經很足夠。

台灣積極向美國求售射程更遠、匿蹤設計的攻擊性陸攻導彈，近期遭到美方反對。（Lockheed Martin）

據瞭解，此次台灣方面詢購美方的多種彈種，都有一個相當顯著的特徵，就是匿蹤（隱形）設計。包括美軍現役的AGM-84H/K SLAM/ER（距外陸攻導彈）、AGM-158 JASSM（聯合空對地距外導彈）、NSM/JSM聯合打擊導彈或者是美軍剛剛服役最先進的AGM-158C LRASM遠程反艦導彈，都可能是台灣詢購美方的先進彈種，但是目前不清楚台灣方面鎖定的是那一款、或者哪數款導彈。

據瞭解，台軍方面向美求售的匿蹤陸攻導彈中，包括NSM/JSM等級的匿蹤反艦、陸攻導彈等多型款式。（Raytheon）

但可以得知的是，台灣國家中山科學研究院（簡稱：中科院）目前研發的導彈項目中，並不包括匿蹤設計的中、長距離攻陸、巡航導彈。中科院目前正在緊急研發、戰測的雲峰超音速巡航導彈、雄2E增程型導彈或者雄3增程型陸攻導彈，都未具備匿蹤設計，是傳統的超音速導彈載具，在現代戰場上已有多種有效反制效果，所以台灣軍方、或者國安高層，才有向美方洽詢是否可採購更新型的匿蹤設計打擊導彈的想法，但是遭美方駁回。

在北約多國服役已久的SLAM-ER型距外陸攻增程型導彈，是台灣空軍目前鎖定的第一焦點，在2026年F-16V Blk70型戰機成軍服役後，此型飛彈是否準售台灣，是棘手的政治問題。（Boeing）

一般認為，台灣在2026年交機F-16V形成200架左右的全新機隊之後，除了級可能被美國獲准使用AIM-120D長程空對空導彈之外，目前先進的機載對面、對海攻擊性導彈，僅有美國亮綠燈的HARM高速反輻射導彈，以及JSOW聯合距外械彈等反導彈陣地武器，其餘包括空射型魚叉導彈，台灣空軍目前擁有AGM-84L型SLAM距外陸攻導彈，正在爭取能夠搭載作戰距離更遠的AGM-84H/K型SLAM-ER增程型距外陸攻導彈，射程可達到300公里左右，攻擊火力非常強，這是目前台灣空軍最有可能率先獲得、搭配F-16V Blk70型戰機的導彈。

但是，其餘包括JASSM、NSM/JSM或者LRASM等匿蹤設計陸攻導彈，已經算是準巡弋導彈性能，屬於攻擊性長程武器。其中美軍剛剛服役的LRASM長距離空射反艦導彈，搭配美軍海陸空的「網路中心戰」（Network Centric Warfare）新戰術，以及物聯網（IoT）戰和人工智慧等發展，此種飛彈在自主飛行階段，會依據目標威脅性自動選擇目標攻擊，其匿蹤高速的貼海攻擊性能，是目前全球性能最高的秘密武器，台灣如果求購此種導彈，恐怕無法負擔其所需的「網路中心戰」環境，台軍海陸空聯合作戰協調能力，目前還無法應付。

而包括JASSM和NSM/JSM等導彈，射程較近，但是其機密性的匿蹤彈體設計，也是奇襲攻擊的利器，一旦台灣的F-16V機隊採用此種武器，恐怕會被大陸視為極端挑釁的行為，對於台海局勢目前的緊張狀態，並無好處。故美方此時並不願意考慮讓台灣具備上述匿蹤設計導彈的能力，但是美軍還是以攜帶上述各型攻陸導彈的B-52H轟炸機，從關島直飛台北飛航情報區，針對中方軍事壓力予以反制，這是美中兩方在兩岸局勢中的明槍之鬥，美方目前並不願意台灣方面擁有自主使用此類型導彈的能力。此外，泄密也是美方顧慮台灣擁有先進導彈的一個大問題。