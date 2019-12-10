台德建交請願案過立案門坎　德官員重申無意改變一中政策

德國民眾克羅茲堡數月前向德國國會請願，要求與台灣方面建立正式外交關係，該請願案聯署人數在10月初通過5萬人的立案門坎，德國國會請願委員會遂於當地時間2019年12月10日召開公聽會。 不過，主管亞洲政策的德國外交部官員雖然表示有計劃與台灣拓展關係，但強調德國無意改變承認一個中國的外交政策。

克羅茲堡（Michael Kreuzberg）受訪時表示，他來台灣旅行時，親眼見證到台灣珍貴的民主價值，但也感受到台灣人對中國的恐懼，請願案剛提出時，他本來只拜託身邊的朋友聯署，沒想到在社群網站上引起廣大回響，還吸引德國媒體大幅報道，發展完全出乎他的意料。

台外交部歐洲司副司長柯良睿表示台德關係近年進展良好。（屈彥辰／多維新聞）

此事不僅掀起話題，也被外界解讀成德國民眾對德國政府一個中國政策的質疑，對此，主管亞洲政策的德國外交部官員席格孟特（Petra Sigmund）出席公聽會時表示，台灣與德國共享民主和自由等價值，台灣是德國的「價值夥伴」，德國有計劃與台灣拓展關係。但席格孟特也重申，德國在1972年與中國建交，承認中華人民共和國為中國唯一的主權國家，這樣的「一個中國」政策排除與台灣維持邦交的可能性，德國無意改變。

台外交部歐洲司副司長柯良叡對此表示，歐洲與台灣的雙邊關係一直有多方進展與成績，英國、法國與台灣之間的互動都有進一步的昇華跟進展，而德國是台灣重要的貿易伙伴之一，德國目前在積極推動工業4.0，與台灣「5+2」的經濟發展方針有所相關，基於為了深化台德雙邊關係，台灣方面會與德國保持密切的合作。柯良叡對於有德國民眾請願與台灣建交一事，則未有深入回應。