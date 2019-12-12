台遠東航空傳結業　內部信稱「資金籌措困難」　民航局下午開記招

在台灣，遠東航空今日（12日）上午公告票務系統全面暫停營運，有台媒曝光遠航對內發出的公告，公告內容指出，公司因長期營運虧損，資金籌措困難，經公司通知，將在12月13日起停止一切飛航營運。 台灣交通部民航局預定今日下午15時30分召開記者會對外說明。

遠東航空向內部發布公告，指公司因長期營運虧損、資金籌措困難，經公司通知將於12月13日起停止一切飛航營運。（聯合新聞網）

公告指出，為保障同仁權益，該公告視同資遣通知，除了協助善後人員之外，同仁最後在職日維12月13日，人事單位將印發服務證明及退保文件，以利同仁申請失業給付，各單位善後人員將協助辦理終止營運相關作業。

另據《聯合新聞網》報道，旅行業者表示，他們找不到遠航董事長張綱維，詢問遠航高層主管，他們回應說：「孤臣無力可回天、對不起大家」，業者也開始要忙的處理善後了。

遠航因麥道噴射航機老舊，今年開始陸續除役，所以國際航線已大幅減少，但春節疏運即將到來，離島也早就開始接受訂票，遠航於此時傳出停業，恐讓離島疏運出現缺口，旅客面臨無機可搭的窘境。

台灣航空業界透露，民航局今日上午已找立榮和華信2家航空公司開會，希望業者幫忙吸收遠航線運能，協助疏運遠航旅客，業界預期遠航應該撐不到春節。

遠東航空票務系統上午無預警暫停服務，桃園機場的遠航地勤人員上午仍正常上班，民航局將在下午舉行臨時記者會說明。（聯合新聞網）

此外，民航局據報在下午15時30分左右召開記者會，機場和航空業者都已接獲民航局要求，包括請桃機公司留意遠東代理其他業務，也了解是否有其他業者支援等，另也將請境內線業者支援加班機或放大機型，而外站旅客部分，必要時也請華航長榮（立榮）協助，也將針對團客狀況進行處理。

據了解，1957年成立的遠東航空公司是台灣的民營航空公司，2008年5月因財困暫停營業，經法院批准後進行務業重整，2011年4月正式復航。但由於機隊老舊，故障問題頻傳，自2017年起遭民航局限制飛行時數，去年起更兩度因取消大量航班被政府重罰，成為因航班數取消被罰總金額最高的航空公司。

遠航的航線主力為離島澎湖、金門，擁有航權包含國際及兩岸在內，共有47個城市、62條航線。其中兩岸航線有台北、高雄飛往福州、廈門、合肥等，國際航線有台北飛往濟州、新潟、秋田、福島等。2012年曾開航澎湖馬公到香港的航班。

（綜合報道）