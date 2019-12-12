「挺韓」「罷韓」團體擬同日遊行　高雄 「人心戒嚴」說法掀波

隨着台灣大選時程逼近，台灣街頭政治動員的強度也逐步增強，挺韓國瑜與反韓國瑜兩造陣營計畫將於12月21日同在高雄舉辦「挺韓」和「反韓」遊行，話題十足。

韓國瑜甫於12月11日公開表示，罷韓團體千萬不要動員外縣市民眾參加，此舉「於法不合」，韓國瑜的說法旋即引發罷韓方的憤怒。 「Wecare高雄」發起人尹立12日反問韓國瑜，禁止外縣市參與反韓遊行是根據台灣哪一部法令？ 「他是在搞戒嚴？」

wecare高雄發起人尹立、公民割草行動發言人李醫師、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋、前81氣爆自救會會長陳冠榮醫師等人於11月6日召開記者會，正式宣布啟動12月21日的「罷韓」遊行。（Wecare高雄提供）

當日由罷韓方發起的「Wecare台灣大遊行」，將由「Wecare高雄」、台灣基進、公民割草行動共同主辦。其中民間團體「Wecare高雄」2018年曾在九合一選前，針對韓國瑜在選戰期間提的「高雄又老又窮」發動一場拒「污衊高雄、拒絕霸凌大遊行」，時任遊行總指揮與該團體發起人尹立系學界出身，曾任陳菊高雄市長任內文化局長，不過，他也因具陳菊市府官員的身份飽受韓營支持者的攻擊。

尹立表示，現任的高雄市長韓國瑜竟禁止外縣市的旅客到高雄，從事民主政治最基本的權利「集會遊行」，12月21日的遊行之所以重要，就在於這場遊行將見證「台灣是否是一個民主自由的國家」，當一位市長選擇另一場同時段的遊行來對付自己的人民，這難道不荒謬嗎？更是接近戒嚴的思維。

尹立表示，為了這場遊行，主辦單位早在8月即向高雄市政府申請，但挺韓方12月才來申請，而且還刻意選在跟「Wecare台灣大遊行」同日舉辦，明顯就是藉此挑戰反韓者的集會遊行自由，「戒嚴法沒了卻在搞人心的戒嚴」。

「wecare台灣大遊行」的遊行當日路線。（Wecare高雄提供）

「Wecare高雄」、公民割草行動與台灣基進黨等三個組織先前已於6月27日發起罷免韓國瑜市長連署行動，截至10月12日，官方稱已收到超過30萬份的「罷韓連署書」，達罷免連署的第二階段門檻。目前看來由「Wecare高雄」等團體發起的「罷韓」連署恐將成功達標，若2020年選後又有近60萬高雄人投下同意「罷韓」票，假使韓國瑜又未能勝選，他與國民黨恐將面臨「總統輸、立委輸、市長遭到罷免」的窘境。

面對罷韓團體的迎面而來，韓國瑜競選辦公室則選在同日舉辦「南方崛起、高雄光榮周年慶大遊行」，欲號召萬人到場挺韓國瑜。韓陣營表示，高雄市民的心聲絕對不會一面倒，被「韓黑」霸佔議題，挺韓方希望將用快樂，喚起眾人對高雄的歡樂心情，與韓國瑜曾經光榮勝利的記憶，更試圖藉此遊行讓眾人知道，這一年來高雄沒有因為韓國瑜當選有任何損失，反而得到史上最高的能見度。