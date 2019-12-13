【2020台灣大選】歧視蔡英文未婚？韓國瑜副手張善政：斷章取義

韓國瑜副手搭檔、前台灣行政院長張善政，在12月13日出席關懷新住民座談會時，提到新住民來台前半年沒有健保，此期間倘若懷孕，胎兒產檢又出現問題，將面臨無健保後盾的問題。張善政表示，蔡政府對此強調產檢已有補助，所以不必給予健保，蔡英文未婚無子女，不知道父母心。 此話一出後，引發綠營方面質疑張善政歧視單身。對此，張善政12月13日受訪時，表示自己被斷章取義，但也願把話收回重講，盼蔡英文體會天下父母心，給予懷孕的新住民健保保障。

張善政過去給人温和、理性談論政策的形象，但近期發言張力卻越來越大。張善政對此指出，自己講話力道之所以越來越大，是因為蔡英文的所作所為讓他越看越生氣。（洪嘉徽／多維新聞）

此次張善政關於蔡英文單身的一番發言，引發綠營猛烈回擊，民進黨發言人李晏榕批，張善政發言充滿歧視、毫無口德，應該下架自己。民進黨台北市立委候選人高嘉瑜則說，原以為張善政是一個執着在政見的後選人，沒想到染上「韓國瑜病毒」，講出一些沒格調的批評。至於蔡英文則透過Facebook表示，穿裙子一樣可以做好三軍統帥，無論有沒有孩子，都不會減損我們想為下一代做事的心。

而張善政12月13日在國民黨中央黨部召開「防堵數字威權，保障數字人權」記者會，盼能防範掌權者因握有數字機器而行極權行動，侵害公民自主與社會福祉。對於自己的發言掀起討論，張善政現場做出回應，他表示，當時活動在討論新住民到台灣，前六個月沒有健保，但是如果懷孕也沒有，所以我們要改變，如果懷孕應該給予健保，但蔡政府當時響應，現在產檢已經有補助了，所以不必給予健保。

張善政說，自己當時所言的原文為，「生過小孩當過父母就知道，父母最在乎產檢有沒有問題，我們不好意思說，蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是因為她沒生過小孩，她不知道這個心，產檢如果有問題，後續醫療該如何處理。」

張善政強調，重點不是有沒有產檢，而是產檢結果有沒有問題，這才是父母關心的事情，但網絡上的批評斷章取義，說他歧視女性，網絡留言已經到了霸凌的地步。

張善政指出，如果大家還是把他的話解讀重點放在未婚、沒生過小孩，那他把話收回重講，請蔡英文體會天下懷胎的父母心，給予已經懷孕而沒健保的新住民健保。請大家抓到重點，他並未歧視未婚，而是希望別因為對象是新住民，就給予不一樣的待遇，否則也是另外一種歧視，網絡上的討論完全偏離重點。