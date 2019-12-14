台灣民調：港修例影響台民眾認同　贊成台獨比例民進黨上台後最高

香港反修例運動所造成的影響巨大，在台灣甚至可能左右明年總統大選的選情，以及灣民眾對大陸的觀感。 有台灣雜誌發表最新民調，顯示贊成台獨的比例為4年來最高，並有3成民眾對大陸的印象變差，青壯年甚至比起大陸，如今更願意到越南發展。

民調顯示，受不滿大陸對香港反修例運動的處理方式影響，台灣民眾對大陸持負面印象的比例大增，高達30.7%的人整體印象是「變差」，比去年增加13.9%。對大陸整體印象為「變好」的人僅有25.9%，較去年大幅減少22.9%。

台灣民眾及輿論上都大致支持香港反修例運動。（資料圖片）

由於對大陸整體印象變差，連帶影響到大陸投資、工作或求學的意願。民調顯示，雖然整體上大陸仍是台灣民眾前往拼搏的首選，但比例已從去年的34.4%跌至18.2%，減少16.2%，且是全部年齡層都有減少。其中30歲至39歲的台灣青壯年，更是有23.2%的人願意到越南發展，首次超越大陸的20.9%。

香港反修例運動同時亦影響台灣民眾的身份認同，「台灣變成第二個香港」不絕於耳，造就贊成台獨的比例上升至25.5%，是自民進黨執政以來最高。相對地，贊成統一的比例大跌10.2%，只有4.5％，創下新低。至於身份認同是「中華民國」的人則有87.3%，較去年微升2.6%。

民調顯示，香港爆發反修例運動後，台灣民眾贊成台獨的比例是自民進黨執政以來最高。（資料圖片）

此外，民調亦顯示今年有38.1%的人支持維持現狀，與去年相若，但選擇「永遠維持現狀」的人則增加5.8%，達至21.4%，為歷來最高。民調認為，數據反映台灣民眾在香港爆發反修例運動後更渴望安定生活。

據了解，是次民調是由台灣「遠見雜誌」與「遠見研究調查」進行，為每年一次的「台灣民心動向大調查」，主要詢問台灣民眾對時事、兩岸關係的看法。

（聯合新聞網）