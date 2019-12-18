居閩台人享手機資費優惠　台灣如何應對大陸的降龍十八掌

11月4日，中國大陸國台辦頒佈最新對台優惠26條措施，其中為台灣企業提供同等待遇的措施共計13條，也為台灣民眾提供同等待遇措施13條。12月17日，福建省據此提出「兩岸一家親」移動通信資費優惠試點方案，持居住證的台灣民眾，在現行標準資費基礎上按3折給予優惠。

台媒《旺報》指出，「惠台26條」中的第17條內容，就是要在福建試點，對持居住證的台灣民眾使用大陸移動電話業務給予資費優惠，進一步推動兩岸、特別是閩台兩地人員往來和各領域交流合作。

福建省提出「兩岸一家親」移動通信資費優惠試點方案。（資料圖片）

此次，通過福建省通信管理局所公布的具體方案，只要在福建申領台灣居民居住證的台灣民眾，都可以到中國電信福建公司、中國移動福建公司、中國聯通福建省分公司指定的省內實體營業廳辦理。

另據《中新社》報道，該「兩岸一家親」移動通信資費優惠試點方案，持有在福建申領的台灣居民居住證的台灣民眾均可辦理該優惠，可在2019年12月20日起通過企業服務熱線進行預登記，2020年1月1日起正式辦理。

辦理後，大陸手機用戶撥打台灣電話在現行標準資費的基礎上按3折優惠；從大陸漫遊至台灣時，撥回大陸電話、撥打台灣電話、接聽電話均在現行標準資費基礎上按3折優惠；從大陸漫遊至台灣時，手機上網流量按現行資費標準執行單價和單日封頂值5折優惠。

不過，要注意的是，該優惠方案辦理時間暫定為2020年一年，優惠對象自辦理之日起享有連續12個月的移動通信資費優惠。

自2018年大陸對台灣推出「惠台31項措施」以來，大陸各地從上至下、各省市紛紛推出自身的惠台政策，近兩年來獲得在陸台人頗多好評；上月提出的「惠台26條」，則進一步具體化並深化過去的31項措施，對於長期在大陸生活的台灣人與企業來說，提供了更多在就業、創新發展與一般生活上的誘因。

當然，台灣內部、特別是民進黨政府不意外地再度抨擊26條「名為惠台，實為利中」，更表示中共對台的這些優惠政策，是「一國兩制台灣方案」的行動方案，中國大陸意圖以此框住台灣，也損害台灣人民實質利益。總統府發言人也對外表示，這些措施並未為台灣人民帶來真正實益，只是成為分化台灣社會、擾亂台灣人心、干預台灣民主選舉進行的政治手段。

台灣戲曲學院音樂系老師王學彥表示，對台26條措施的確將增加台灣戲曲人才的就業機會。（中新社）

想當然爾，中國大陸提出這些政策一定有其政治目的，也必然猜想得到民進黨乃至於台灣社會會出現反對聲浪；不過，對大陸來說，由於掌握了兩岸關係的主動與主導權，只要在其能力所及的範圍內繼續對台灣放利、自顧自地繞過台灣官方直接吸納台灣人，而台灣又無法提出有效的因應策略，時間一久、自然而然地潛移默化，就能得到更多台灣民眾的認同，也就能達到其目的。

台灣陸委會針對惠台31條、26條多以負面角度看待，並稱所謂優惠政策名為惠台實為利中。（陳鄭為／多維新聞）

因此，對台灣來說，該做的不是隻會批判中國大陸，而是在對岸持續出招的情況下如何接招，同時能預判北京的下一步但又做到不挑釁。對藍綠而言，大陸的招式無法輕易應對，但台灣更應該思考在這種情況下，如何穩住並發展自己，才能真正不畏懼北京對台的降龍十八掌。