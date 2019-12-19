郭台銘（左一）同時壓寶宋楚瑜（左二）與柯文哲（右二），顯示出他商人性格的一面。（許陳品／多維新聞）

雖然不是2020年台灣總統選舉候選人之一，台灣首富郭台銘在這場選舉當中還是有着滿滿「存在感」。

除了早前讓自己的平輩摰友、子弟兵打着「郭家軍」旗號，在柯文哲的台灣民眾黨及宋楚瑜的親民黨的2020年台灣立委不分區提名名單中插旗「分進合擊」，引發宋楚瑜形同「讓渡」親民黨給郭台銘的想象，讓郭台銘刷了一波流量。

最近新黨不分區立委提名人邱毅「單方面」表示，國民黨黨內對於是否將他列入不分區立委名單激辯時，他「人在郭台銘家中」，期間郭台銘曾說願用「自己的影響力」幫他列入名單；民進黨台北市區域立委候選人高嘉瑜向郭台銘「請教」併合影，郭台銘稱與高嘉瑜「理念契合」；以及郭台銘勸進王金平在大選過後選國民黨主席未果，被媒體「反勸進」自行投入競選國民黨主席時，模稜兩可的說「1月11日以後再說好嗎」？之後又說「國民黨重生一定要改造」、「成功不必在我」。

滿滿「存在感」的這一團亂，只想說，「別鬧了，郭台銘先生」。

郭台銘與民進黨高嘉瑜合影，郭台銘稱兩人「理念契合」。（Facebook@高嘉瑜）

稱郭台銘為「先生」，除了因為禮貌，也是對於他「黑手起家」，靠着「虎的霸氣與狐的靈巧」打造「鴻海帝國」的敬意，叫他「別鬧了」，則是奉勸他還是得先了解一下什麼是「責任政治」，而不是憑恃着自身財富打造的「影響力」任指東西，反而讓自己看起來像是個「政治投機者」，降低了自己的影響力。

回頭去看郭台銘從「經濟人」轉為「政治人」的「初衷」，他說，他從政的目的是「許台灣一個未來，許年輕人一個未來」，又說「下架蔡英文」是他的目標，強調「我是永遠的中華民國派」，平心而論，確實令人動容，就算他後來脱離國民黨，轉而柯文哲、王金平結盟，強調要走出非藍非綠的「台灣第三條路」，相信多數台灣人也寄予祝福。

不過，郭台銘不但沒說清楚「台灣的第三條路」指向何方，同行者還多了宋楚瑜，甚至連民進黨的立委候選人都可以「理念契合」，而因為對國民黨的「迂腐」失望，親筆信說明「不再眷戀」主動退黨，卻又在此時展現參與「2020年1月11日之後」國民黨黨內可能變局的「積極性」與 「主動性」，讓人丈二金剛摸不着頭腦，郭台銘到底想幹做啥？

根據18世紀，英國的政治家、哲學家柏克（Edmund Burke）的定義，「政黨」是「基於一致同意的某些特殊原則，並通過共同奮鬥來促進國家利益而團結起來的人民團體」，白話的說，有無參與政黨雖然不是有志於政治工作個人的必然要求，甚至代議士與政府首長因為認同的「價值」不同，變換政黨也並非少見，但絕無同時擁有多重黨籍因而模糊了自己的當下政治主張的可能性。何以故？藉此號召人民支持以外，也要以此向人民負責。

然而，「無黨一身輕」的郭台銘卻打亂了這樣的規則，問題不在於「有錢人就是任性」，而是在他「瞻之在民眾黨，忽焉在親民黨」的作為已經讓人覺得「莫測高深」了，竟還加碼演出與民進黨候選人同框「理念契合」，又回頭對他「唾棄」的國民黨發表「（再造）成功不必在我」之「恨鐵不成鋼」的言論，令人更加難辨「郭先生」意欲為何？

郭台銘或許想要藉此顯現他可以海納百川、藍綠通吃，但民眾卻還是不知道他想要給「台灣及年輕人的未來」指向何方？

對比「經濟人」的「郭董」以宏觀的視野、堅定的意志及不撓的努力，一步一腳印的打造鴻海帝國，只能說，「政治人」的「郭先生」到目前為止，就外界看來只是一個「不知為何而戰」的投機客。難道他真的認為，無論是主動還是被動，只要他身上有着各種顏色，在需要的時候「順應當時民意」或「國家利益」讓「正確的顏色」出現，就能風行草偃？

別鬧了，郭台銘！