邱毅談台灣總統府維安遭批　真實情況如何？

隨着總統選戰進入倒數，各式各樣的聳動政治動作不斷出現。前立委邱毅在電視媒體上，暢談有關台灣總統府的維安細節，認為其不堪一擊，引起台灣國防部敏感神經，認為邱毅此舉「不可取」。後又有台北市長柯文哲，從安全維護觀點上，看台灣總統府是否可以遷移至台北市郊軍事區大直地方，也遭到批評。台灣總統府的維安問題，這幾天成為台灣政壇熱議的焦點，但是雙方觀點都流於政治仇恨動員，是否反映出部份的困境與現實，其實在專業上頗有討論空間。

台灣軍方的「固安計畫」每年更新，近年尤其密切與美軍協作互動，隨着威脅上升而修改計畫。此計畫是防衛台灣大戰略的重中之重，屬於軍事高度機密，外人無法窺探。而「固安計畫」中最重要的部份，就屬於台北政軍經中樞的衛戌任務，每年都會舉辦「萬鈞操演」實踐計畫中的所有步驟，而後再檢討缺失、改進計畫。陳水扁、馬英九到蔡英文時代，「萬鈞操演」年年上演，代表軍方重視台灣總統府的衛戌，防止解放軍「斬首戰」的施為，是保衛台灣最重要的一環。外界、尤其是美方一般分析認為，只要台灣總統府成功遭到「斬首」，台灣軍民「秒投降」的劇情，會真實上演。

「反斬首戰」一向都是台軍「固安計畫」重點中的重點，每年都會演練、修正。（陳宗逸／多維新聞）

事實上，台灣總統府是否適合擺在目前這個位置，從戰略和戰術上來看，都是相當危險的，不容質疑。其一，該建物是一棟獨立建築，四面環繞狹窄的車道，前庭有廣闊的停車場可供特攻作戰進行戰術縱深的建立，不利於防守方的自衛。其二，總統府建物附近周圍沒有任何武裝定點，近期憲兵202指揮部將總部移至總統府建物後方的紅樓（國防部舊址），以示重視總統府建物維安，但是指揮部並無重裝甲裝備，更無旋翼積等重武裝，更無防空武器，此空洞未來雖會由美國售台的300枚肩扛式刺針飛彈（Stinger）彌補，但是此僅為點防空武器，雖機動性高，但是成功率低。

台灣總統府周邊，缺乏有效的防空武器火力，部署有復仇者系統（8聯裝刺針飛彈車）的陸軍關渡師，距離台北總統府建物，遠至17公里，緊急狀況時緩不濟急。（陳宗逸／多維新聞）

環顧世界其他案例，如美國白宮，也是獨立建物，但是除了華盛頓特區被列為禁航區、除了美國總統專機外，不準任何航空器接近。而白宮守衛雖由財政部密勤局（Secret Service）負責，但是白宮在附近建物頂層，都怖建有國家先進防空系統（NASAMS），使用陸射型先進主動中程飛彈（AMRAAM）和陸射先進響尾蛇飛彈（AIM-9X）混搭，採用哨兵（AN/MPQ-64 Sentinel）相位陣列雷達指揮，供給白宮衛戌任務幾乎是滴水不漏的設計。

而白宮草坪寬闊，防衛縱深良好，對於攻擊行為能夠有效阻擋在縱身之外。而離白宮13公里處，有美國火力最強大的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），除了空軍1號專機外，停滿大量空軍、海軍陸戰隊戰機以及部署有特殊部隊，是白宮衛戌的終極防線。

美國白宮周邊，使用國家先進防空系統（NASAMS）保衛領空，還有強大的安德魯三軍聯合基地近在13公里周邊，隨時實施強大的白宮保衛戰。（Raytheon）

反觀台灣總統府周邊，雖有距離不到4公里的松山機場，但其屬於民航機場，進駐的機隊僅有台灣空軍專機隊，並未有攻擊直升機、特種任務機等部署。由於松山機場的商用性質，軍事防衛效能差，甚至在兩岸三通之後，松山機場反而成為解放軍特攻作戰的可能發生處。解放軍在2008年6月18日，已經公開在河北省石家莊機場進行過「航空應急投送演練」，主要課目就是學習前蘇聯特種部隊作法，由特種部隊搭乘民航機偽裝降落，直接佔領機場發動攻擊。這在1968年「布拉格之春」運動和1979年前蘇聯入侵阿富汗時，都曾經成功使用過。故撤除松山機場的議論，在台灣政壇一直不曾削減，只是礙於政治上的矛盾，此防禦軟肋一直存在。

唯一擁有保衛台灣總統府周邊的重裝部隊陸戰66旅，缺乏先進的高速裝甲載具和空中武力，面臨斬首戰時幾乎沒有效能。（陳宗逸／多維新聞）

而離台灣總統府最近的重裝備武裝，包括位於桃園市龍潭區的陸軍特戰指揮部所屬AH-64E阿帕契攻擊直升機、以及配備UH-60M黑鷹直升機的陸軍特種作戰部隊，距離台北市總統府約40公里，遠較白宮至安德魯空軍基地要遠數倍，火力支援緩不濟急。

此外，號稱要「衛戌台北」的台灣海軍陸戰隊66旅，部署在新北市林口高地和桃園市龜山區之間，距離也約40公里。此外，陸戰隊66旅缺乏先進的裝甲車輛和重型火炮，僅擁有台灣陸軍汰換掉的裝甲運兵車和老舊的M-60A3 TTS主戰車，要馳援台北市區，恐怕問題不少。此外，陸戰66旅有一個加強營部署在台北市郊北投復興崗營區，該地要到達台北市區，也需要13公里距離，加上來往之間的車道狹窄，缺乏機動性高且先進重裝備的陸戰66旅，是否能夠有效「反斬首」，問題相當大。

而包圍在台灣總統府四周的軍事單位，僅剩下憲兵部隊。雖然擁有云豹甲車、未來也會率先配備具備30公釐機炮的車型、和率先購配紅隼反坦克火箭，但要形成有效戰力，恐怕在2022年前都還未能成真。除此之外，國安局特勤中心人員，雖然負責衛戌總統府核心安全部份，但是僅配備輕武器，對付斬首戰，幾乎無法應付。

台軍憲兵與海軍陸戰隊，在總統大選前，不斷進行實彈演練和城鎮戰相關訓練，頻率較往年都高。（陳宗逸／多維新聞）

故此，邱毅所言，台灣總統府周邊缺乏重武裝防衛，宛如孤島，這部份上是事實，只是聽在台灣軍方耳裏，難免自覺失職刺耳。而柯文哲認為總統府應該搬到軍事基地林立的大直區，則有戰術上的象徵意義，在大直區設置總統府，將總統官邸等建物整並至軍事區，則在緊急狀況發生時，總統可如電影中描寫美國總統一般，隨時進入防禦堅實的地窖指揮中心指揮作戰、甚至發表電視、電台、網路緊急談話，穩定軍民浮動之心，也是一種有效的解決問題方式。此外，大直位於美國在台協會（AIT）租期99年的堅強堡壘式建築旁邊，也象徵了一定意義。