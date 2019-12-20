陸國台辦主任稱大陸有能力推動兩岸統一 台官方駁斥

大陸官媒《人民日報》連續兩週刊發對國台辦主任劉結一的訪問內容。北京時間12月19日刊出的文章中，劉結一在分析兩岸關係時表示，「今天，我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標，也更有能力、更有條件推進祖國和平統一」。對此，台灣陸委會回應道，台灣不是中華人民共和國的一部分，希望對岸正視。

大陸國台辦主任劉結一表示，當前中國大陸更有能力推動兩岸和平統一。（新華社）

據《人民網》刊出的報道，在這篇題為《權威訪談：堅定推進祖國和平統一進程》訪談中，劉結一提到，習近平在今（2019）年1月2日發表「習五點」，為堅持和完善「一國兩制」、推進和平統一作為堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化這一全黨重大戰略任務的重要組成部分，提供了根本遵循。

劉結一併強調，日前舉行的中共十九屆四中全會界定了「一國兩制」的完整概念，強調「一國」是實行兩制的前提和基礎，兩制從屬和派生於「一國」，並統一於「一國」內。儘管兩岸尚未統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬「一個中國」的事實從未改變。

劉結一說，大陸必須在推進國家治理體系和治理能力現代化中堅持和完善「一國兩制」制度體系，探索「兩制」台灣方案，進一步增強「一國兩制」對台灣民眾的吸引力和感召力，團結爭取更多台灣同胞共同致力祖國統一大業。

改革開放40多年來，大陸整體綜合實力和國際影響力極大提升，兩岸實力對比上，也對台灣形成全面性、壓倒性優勢，並增強對兩岸關係發展的牽引力、主導權。劉結一表示，兩岸已經形成密不可分的命運共同體，大陸現為台灣最大出口市場、最大進口來源地、最大貿易順差來源地和最大島外投資目的地。

同時，大陸還對台灣推出「31條措施」、居住證、取消台灣居民就業許可證等政策舉措；11月時也剛提出「26條措施」，劉結一認為，這些都為推動兩岸關係和平發展、深化兩岸融合進而邁向和平統一，奠定了物質與民意基礎。

在與台灣相關政治勢力的溝通問題上，劉結一再次強調，在「一個中國」原則基礎上，大陸將繼續同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進和平統一進程的有關問題開展對話溝通，在聚同化異中逐步解決兩岸長期存在的政治分歧問題，推動兩岸就和平發展達成制度性安排。

對於劉結一的相關言論，台灣陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，台灣的兩岸政策立場一貫，中華民國是主權國家，台灣從來也不是中華人民共和國的一部分；邱垂正強調，台灣的主流民意堅決反對「一國兩制」，北京若想要發展兩岸良性互動的關係，就必須先認清此一事實。