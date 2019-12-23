台軍智庫：解放軍發展南中國海島礁軍事化　台灣南方成動武熱點

台灣國防部所屬智庫國防安全研究院（簡稱：國安院），近日發表其成立以來首度的《中共政軍發展評估報告》。 其中，對解放軍發展南中國海島礁軍事化的目的，台軍智庫推斷，此措施應為對台動武的前聲，一旦島礁軍事化到了一定程度的擴展，將成為由南方進攻台灣的重要基地，打破以往解放軍由西、或由台灣東部海域進攻的老式戰略思想，台灣南方將成為最新的動武熱點。

國安院指出，解放軍軍機和軍艦繞台常態化，軍艦方面多次派航空母艦遼寧號及飛彈巡防艦、驅逐艦、補給艦等。軍機則分別從東部和南部戰區起飛，出動Su-35、轟6K、空警500預警機、運8/9型電偵機及殲11戰機等不同機種組合繞台。其認為，解放軍試圖以常態化繞台的方式，框定在第一島鏈的軍事範圍，麻痺台灣軍民的警戒心。

國安院指，在軍事空間上，則壓縮台軍東出西太平洋的戰略縱身，並訓練解放軍習慣於此拒止美軍介入台周邊海空域。其次，是對海峽中線的試探，2019年3月31日，解放軍2架從福州基地起飛的殲11，由北向南飛行後，在澎湖西南方「台灣灘」海域上空穿越台海中線，遭台軍出動2架IDF和4架F-16攔截並警告後，卻未馬上離開，越界長達10分鐘之後，才回返中線以西。

台軍國安院認為，解放軍機艦持續繞台，是要麻痺台灣軍民的警戒心。(資料圖片)

此外，解放軍在展示武器威嚇方面，9月25日公布075型兩棲攻擊艦下水儀式，該艦最多可搭載30架直升機，排水量達4萬噸級，為世界第三大兩棲攻擊艦，僅次於美國。此外，10月1日的天安門閲兵，解放軍再度展示東風-41、巨浪-2型等彈道飛彈，以及東風-17型極音速滑翔飛彈，都是對美威嚇的重要戰略武器，可由遠程轟戰機轟6N威脅美軍西太平洋軍事基地。

075兩棲攻擊艦的提早曝光，台軍認為對台威嚇的意謂濃厚。(資料圖片)

國安院認為，對台軍事行動直接相關的武器展示，包括長劍100超音速岸基反艦巡航導彈，可直接對台軍的海軍艦隊造成重大威脅。而電子對抗偵察機、電子偵察機等會對台灣空優資訊造成威脅；各式武裝直升機將在登岸作戰時發揮作用；匿蹤無人機則可以穿透台灣防空系統，對台灣重要情監偵雷達和重要基礎設施進行打擊。

此外，國安院也統計，解放軍航艦至今已經有7次接近台海周邊的戰略行動。該院認為，中國大陸海軍計劃在2030年擁有4個航艦戰鬥群，除了001（遼寧號）和001A/002（山東號）之外，後2艘航艦將使用彈射方式起飛艦載機。解放軍航母戰鬥群，目前最遠的航程已經逼近關島附近，遠洋作戰訓練的經驗越來越豐富。

國安院總結認為，中國大陸企圖發展為世界一流海軍，與美國共治太平洋，尋求夏威夷以東的海上霸權。北京視島鏈為敵我都能互用的障礙、跳板與里程碑。而美國全球海軍需要面對多個戰區力量分散，中國主戰區域只在第一島鏈內外，美中在西太平洋海軍實力算是旗鼓相當。而在美國重新重視島鏈防衛中，台灣的角色是固守台海周邊。借鏡於美中經驗，台灣海上力量應將海巡納入，與海軍密切配合，因應中國大陸海警船與漁船的灰色地帶干擾。

除了維持基本戰力，台灣自己的反介入與區域拒止（A2/AD）戰略，應該包括發展不對稱作戰概念，裝備先進戰力包括導向火箭、火炮、遠程迫炮、導彈和一體化防空/導彈防禦系統。前者能提高中方佔領台灣領土的代價，後者以隱蔽雷達與機動導彈發射車增加解放軍取得空優的複雜性，延遲其作戰時程，使其無法速戰速決，最後研發長程精確反制飛彈，能夠打擊台海對岸解放軍集結港口、機場、油庫等關鍵設施，破壞其攻台節奏，使其無法成功。