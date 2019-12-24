【2020台灣大選】韓、郭、王有望大同台　藍營幕僚：歡迎回娘家

在前台灣立法院長王金平參與國民黨立委的輔選工作，間接拉抬韓國瑜選情之後，前鴻海董事長郭台銘也在當地時間12月23日播出的電視台專訪中表示，12月28日將赴高雄替國民黨立委候選人黃韻涵站台，至於屆時會不會與韓國瑜同台，則「交由黃韻涵陣營安排」。如果安排成真，到時將出現韓國瑜、郭台銘、王金平自黨內初選的風雨過後，終於同台亮相的畫面，對於凝聚藍營氣勢有一定作用。韓國瑜競選辦公室發言人鄭照新12月24日對此表示，越接近選戰倒數時刻，都歡迎過去一起打拚的夥伴回娘家。

經歷黨內初選一連串風雨後，韓國瑜、郭台銘、王金平若能同台造勢，對凝聚藍營氣勢有一定效果。（中央社）

由於黃韻涵的母親、高雄市副議長陸淑美屬王金平執掌的「高雄白派」，陸淑美先前受訪時就曾指出，12月28日黃韻涵的造勢活動，將是王金平、韓國瑜破冰同台的良機。對此，韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋在12月23日受訪時便強調，願意全力促成此事。

郭台銘在媒體專訪中透露，會不會與韓國瑜同台，他交由黃韻涵陣營來安排。（中央社）

然而，除了韓國瑜、王金平有機會在黃韻涵造勢場合同台外，郭台銘也在媒體專訪中透露，其實自已是第一個答應黃韻涵、陸淑美邀約的人，而郭台銘也確認，到時王金平將出席與他同台。但郭台銘也表示，韓國瑜的行程則尚未敲定，至於會不會與韓國瑜同台，他交由黃韻涵陣營來安排。

對於郭台銘透露12月28日韓、郭、王有同台的機會，鄭照新12月24日表示，尊重郭台銘的發言，台灣立法院、台灣行政院都是施政的翅膀，所以王金平賣力替立委輔選，可使我們執政後如虎添翼。鄭照新說，我們當然希望過去曾經一起打拚的夥伴，最後時刻能夠回到這個大家庭，包括朱立倫出任競選總部主委後，加速了整合的腳步，將全台立委候選人及在地的議員組合成堅強戰隊，「越接近選戰倒數時刻，都歡迎過去一起打拚的夥伴回娘家。」