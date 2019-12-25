【2020台灣大選】 國台辦：期許兩岸同胞共同排除障礙　回歸正軌

距離2020年1月11日的台灣大選投票日不到三週，民進黨政府近日疾呼12月底必須讓《反滲透法》三讀通過。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮於12月25日表示，民進黨強推惡法，倒行逆施，製造「綠色恐怖」，禁限兩岸交流交往，升高兩岸敵意對抗，損害台灣同胞利益，終將會自食惡果。 朱鳳蓮呼籲兩岸同胞共同努力，早日排除障礙，推動兩岸關係重回正確道路，共創光明前景。

朱鳳蓮批評，民進黨政府推動「中共代理人」、「反滲透法」，讓台商等在陸台人不敢放心打拼，無法安心回家。（中央社）

12月25日，大陸國台辦舉行例行記者會，邀請大陸外交部領保中心常務副主任楊舒、教育部港澳台辦副主任王志偉、國家體育總局港澳台辦主任吳堅等官員，解讀對台「26條措施」中涉及到為台灣民眾提供同等待遇的13條措施。

針對「26條措施」第14條，台灣民眾可在大陸駐外使領館尋求領事保護與協助，楊舒指出，去（2018）年，大陸外交部共處理領事保護協助案件8.5萬餘起，辦理各類領事證件近1200萬份。其中就有部分是涉及在海外長期居住或旅行的台灣民眾。

楊舒並分享協助海外台灣民眾的事例，包括解救2012年3月被索馬里海盜劫持的台灣漁船「NAHAM3」號，以及2017年1月份，在墨西哥1名旅居當地的台灣民眾遇到槍擊事件不幸身亡，家屬向大陸駐墨西哥大使館尋求幫助。大陸使館約見墨西哥當地主管檢察官提出交涉。兩週之後，犯罪嫌疑人被抓獲。

楊舒進一步解釋 「旅行證件」，他說，通常情況下台灣民眾到大陸應用台胞證，但海外的台灣民眾要到大陸，若無台胞證，可向大陸駐外使領館申請「旅行證」。

朱鳳蓮指出，12月3日，大陸海協會長張志軍出訪法國巴黎期間，偶遇一個台灣旅行團，有團員葛先生想經大陸轉機回台灣，但台胞證失竊，向其求助。張會長當即幫助他與大陸駐法國使館取得聯繫，儘速辦理旅行證件，幫助他順利回到台灣。葛先生非常感激，覺得這個政策真的是特別實在。

朱鳳蓮強調，從辦理旅行證件、文書資信認證，到協助處理外國的涉台民事糾紛及經濟、刑事案件，到地震、洪水、撤僑等重大緊急事件，大陸有關部門和駐外使領館始終站在台灣民眾身後排憂解難。

在赴陸求學的台生部分，王志偉則透露，兩年來，台生報考大陸高校的熱情持續高漲，目前已有超過12,000名的台生在大陸高校就讀；近3年以來，大約有超過7,000名的台生獲得獎學金。下一步將進一步擴大招收台灣學生的院校範圍。

吳堅則介紹惠台體育措施，稱未來幾年大陸將舉辦冬奧會、亞運會等多場國際賽事，將優先考慮台灣運動員的需求，為他們訓練、參賽提供便利條件和積極協助，使其享受「主場待遇」。

外交部領保中心常務副主任楊舒。（四川外國語大學官網）

另一方面，針對民進黨政府將「26條措施」、兩岸正常交流等活動稱為大陸介選，朱鳳蓮再次強調，大陸歷來不介入台灣地區選舉。反而是民進黨政府過去3年多來，為了一黨一己之私，不斷翻新花樣，試圖分化台灣社會、製造兩岸敵意。千方百計阻擋台胞台企赴陸交流發展，損害台胞切身的利益，鉗制發展的空間。

她說，台胞台企分享「31條措施」和「26條措施」給予的同等待遇，民進黨就混淆視聽，誣稱為「接受統戰」、「被滲透」。在「綠色恐怖」下，台商感到恐慌，所謂「中共代理人修法」、「反滲透法」，讓他們不敢放心打拼，無法安心回家。

朱鳳蓮呼籲，對於民進黨政府和「台獨」勢力不斷以「碰瓷」方式刺激島內情緒，煽動兩岸敵意，撈取選舉私利，兩岸同胞要高度警惕，不要上當。