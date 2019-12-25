民進黨感謝美通過《國防授權法案》　國台辦：諂媚貼靠令人不齒

美國眾參兩院日前通過《國防授權法案》，支持對台軍售，擴大與台高級別軍官和軍事交流等，並要求美國情報部門在台灣選後提交大陸「干預或破壞」台灣選舉行動相關報告，民進黨當局對此表示感謝。 對此，國台辦發言人朱鳳蓮周三（25日）說，她指民進黨當局枉顧台海和平和台灣同胞的福祉，為選舉私利，向美國反華勢力諂媚貼靠，令人不齒。

美國總統特朗普12月20日到安德魯斯空軍基地，並簽署2020年財政年度的《國防授權法案》。（AP）

朱鳳蓮表示，全國人大外事委員會、外交部已就此表明了嚴正立場。台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。這個法案涉台內容嚴重違反了一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，公開介入台灣選舉，大陸堅決反對。

此外，美國眾議院日前提出一個提案，希望美在台協會辦事處處長需經過參議院任命，等同於無任所大使。朱鳳蓮對此回應稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。美國只能和台灣地區保持民間、非官方的關係，美方對此是十分清楚的。我們敦促美國國會恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。至於民進黨當局，他們慣於獻媚貼靠，不值一評。」

「困」字當選「兩岸年度漢字」。（海西晨報）

「困」當選兩岸年度漢字 國台辦：反映兩岸同胞的憂慮

2019年海峽兩岸年度漢字評選結果日前揭曉，「困」字當選。朱鳳蓮回應稱，今年來看，兩岸關係日趨複雜嚴峻，民進黨當局為了一黨一己之私，推進形形色色的「台獨」活動，變本加厲地阻撓兩岸人員往來和各領域交流，不斷升高兩岸敵意，製造兩岸對抗，嚴重破壞兩岸關係和台海和平穩定，嚴重損害台灣同胞的利益福祉。所以，「困」字恰當地反映了兩岸同胞對兩岸關係的深切憂慮，對民進黨當局倒行逆施的強烈憤慨。

朱鳳蓮強調，希望兩岸同胞能夠共同努力，早日排除障礙，推動兩岸關係重回正確道路，共創光明前景。

（澎湃新聞）