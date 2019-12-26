【台灣大選】日方評估蔡韓相差不到5% 　民進黨急開會商選戰方向

台灣總統大選在即，民進黨今天(26日)移師新竹舉行選前最後一場行動中常會。民進黨主席卓榮泰會前和媒體吹風表示，對日本前駐台代表沼田幹夫評估「蔡英文與韓國瑜差距5%以內」的評估警慎看待，最近與黨秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆、郭昆文四人召開緊急會議，制定最後的選戰方向。羅文嘉指出，儘管現在民調顯示民進黨選情樂觀，台灣立院席次可能過半，但對這個數字，「我們是抱着高度的謹慎」。

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民進黨選前最後一場中常會，選在新竹舉行。（林仕祥攝）

卓榮泰指出，在沼田幹夫提出評估後，民進黨馬上去追查沼田的依據從何而來，為何會有這麼精確的數字，清楚研判台灣立院未來的多寡以及政黨的力量。他強調，日本人做事相當嚴謹，可能有自己掌握的鄉野調查，包括大型公司的分析等等，算出來的數字跟民進黨不一樣，可能是更精準的研判。民進黨對沼田的評估相當重視，因此在近日緊急召集羅文嘉、林飛帆、郭昆文等民進黨高層開會，制定選戰後期方向。

卓榮泰說，選戰後期的方向，根據沼田提出的警訊，民進黨對目前較有把握的樂觀區，會注意有沒有疏於防衛、耕耘，並設法補強；選戰艱困區部分，會注意民進黨的進攻力道是否正確，地方組織、系統的動員力量，是不是夠不夠力，管道是不是正確。另外也會檢視近來成立的各方社會組織，如先前成立的百工百業助選團，有沒有深入到台灣基層。他表示，台灣這場選戰到最後一定會出現激戰區，當地的作戰方式會有更精確的方式，至於成果如何，等到2020年1月11日就知道。

羅文嘉指出，儘管目前民進黨民調佔優，但民調跟最終的投票結果，中間有太多的變量，有些變量是超出過去經驗的，例如近期出現的「不對稱賭盤」就是一例。羅文嘉也透露，這幾個月來，他收到許多訊息，稱國民黨總統候選人韓國瑜之所以採「民調蓋牌」的策略，鼓勵支持者民調「唯一支持蔡英文」，目的就是為了掩護地下賭盤，讓民眾覺得民調不可信，增加他們為了賭盤去拉票的誘因，許多國際媒體都對韓為何鼓勵支持者「說謊」，採取民調蓋牌戰術，是因為外國人不瞭解台灣有賭盤的原因。

羅文嘉說，目前民調顯示，民進黨在台灣立院很有可能拿下過半席次，但這是否等於實際投票結果，要慎重看待。他表示，以民調來看，目前民進黨在台灣南部的選情趨穩，中部地區急起直追，甚至民進黨在部分中部選區已經從輸追到贏，但台灣中南部地區是賭盤與賄選最嚴重的地方，這為民進黨的選情投下變量，「對於民調顯示（民進黨）可能過半的數字，我們是抱着高度的謹慎」。

國民黨副秘書長蔡正元、義務副秘書長兼發言人張顯耀，以及新黨不分區立委提名人邱毅在今天（26日）繼續召開記者會，連續第三天對民進黨的網軍疑雲展開追擊。（中央社）

而針對國民黨副秘書長張顯耀、蔡正元，新黨不分區立委提名人邱毅近來頻頻踢爆民進黨的「網軍案」，羅文嘉諷刺，現在邱毅是國民黨、新黨還是共產黨，「我搞不清楚，我們到底跟誰在打？」而張顯耀則有「共諜案」纏身，蔡正元更曾因為國民黨黨產問題曾被台灣檢調收押，羅文嘉要請國民黨派「正常」一點的人，和民進黨正常的討論，否則他有時候「羞與為伍」。卓榮泰也諷刺，國民黨現在的戰術，就是對民進黨選舉進行干擾，只要民進黨不隨之起舞，他們就不會得逞。