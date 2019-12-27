【觀察】憤怒的洪秀柱罵出國民黨的顢頇

早前國民黨不分區立委名單一公告，旋即引發台灣各界爭議，罵聲不斷，當中又以爭議人物退將吳斯懷列名其中最受抨擊，民進黨也趁機以「下架吳斯懷」當作要求，欲催出反藍選票，國民黨自家人的批評聲浪也不曾停歇。

對於吳斯懷一人引得國民黨「腹背受敵」，國民黨前主席、此次參選台南區域立委的洪秀柱日前即痛批國民黨，認為全黨竟無人替吳斯懷說話，放任黨內同志遭人抹黑。洪秀柱指出，吳斯懷到大陸講了八次「中華民國」又展示國旗，民進黨這麼多人去到中國大陸，也沒喊「中華民國」，「吳斯懷有什麼地方對不起中華民國？」

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國民黨前主席、此次參選台南區域立委的洪秀柱日前即痛批國民黨，認為全黨竟無人替吳斯懷說話，放任黨內同志遭人抹黑。 （洪嘉徽／多維新聞）

洪秀柱的憤怒開炮，其實只是點出國民黨內顢頇文化的冰山一角。國民黨除了黨內無人聲援吳斯懷，自甘「打不還手」的被動處境外，在政策或社會議題上，國民黨也鮮少有明確且既定的立場，幾乎都是跟着民進黨「拿香跟拜」，風往哪兒吹便往哪兒倒。例如，台灣的供電已經到了不得不正視，必須儘速找出解決方案的危機情況，到季節用電高峰便有限電可能，台灣的高科技大廠們無一不如坐鍼氈，因為跳電或限區供電就有可能造成百億美元的損失，這部分涉及能源政策的大方針，惟國民黨上下無人敢跳出來力挺核能，也無人明確說明支持何種發電方式──除了韓國瑜以外，韓國瑜從一開始就明確表態「他絕對支持核四運轉」。扣除韓國瑜，國民黨由上至下，無人敢有如此膽量。

國民黨的政治文化原則上可以總結成：「有好處必蹭，沒好處必閃」、「好打的仗搶着打，不好打的仗閃遠遠」、「內鬥內行，外鬥外行」。國民黨中央總有坐享權力的中常委、黨高層，平時對黨上下其手，玩弄手中權柄，鞏固自身權位，有事便銷聲匿迹，內鬥有如餓虎撲羊，外鬥則成為待宰的羔羊。

綜觀全國民黨上下，只有韓國瑜有膽量明確表達政策立場。 （洪嘉徽／多維新聞）

猶記得韓國瑜在2018年時，被國民黨主席吳敦義「流放」到國民黨的艱困選區──高雄市，擔任市黨部主委，當時高雄被稱為「掘地三尺，土都還是綠的」，艱困選區的黨部主委一職有如燙手山芋，國民黨幾乎是「放棄」高雄，故也派了個「膽敢」跟吳主席爭主席大位的韓國瑜去戍守邊疆。國民黨對勝券在握的選區倒是有所著墨，故時有國民黨困守北部，將成為北部政黨的傳聞。結果，跌破眾人眼鏡，2018年韓流翻轉高雄，浪潮席捲全台灣，國民黨贏來大勝利，韓國瑜靠的便是有話直說、明確表達政策立場，國民黨的顢頇，反襯托出韓國瑜個人的魅力。

自2008年馬英九帶領國民黨重返執政，在黨內搞美國那套「普涵型政黨」（catch-all party）的路線後，國民黨便從此失去響應議題、堅守政策立場的能力，再加上黨內的政治文化催化，更進一步剝奪國民黨的政黨功能，國民黨幾乎成為一個尸位素餐、不具政黨所應具有能力的政黨，這也是為什麼國民黨2008年到2014年，在行政、立法、地方縣市全都擁有執政優勢，馬英九也「看似」可以搞定國民黨內各方勢力，仍無法推動重要政策的原因之一。普涵型政黨在美國飽受批評，此類政黨是「什麼立場的選民都想爭取支持」，什麼都想爭取支持其實也就等於什麼都不表態不支持，沒有既定的立場、也沒有想推出的政策，想着的只有選舉，現在的國民黨不就是如此？

國民黨不表態、不回應各項重大議題的看法，不僅顯示這個黨缺乏回應能力，更顯示出缺乏解決問題的能力，讓選民看了很是感冒，亦突顯這個黨的顢頇之處，內部甚有幫着民進黨謾罵自家總統候選人的群體，將國民黨的劣根性表露無遺。

是故，起於吳斯懷的爭議，國民黨內自家人的反應挑起洪秀柱的憤怒，都在在展現國民黨的顢頇，畢竟一個百年大黨面對對手軟弱無力，打起自己人倒是拳拳到位，孰不悲哀？