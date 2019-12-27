台南市議長罵消防員遭抨擊：議員勘火場　不問傷亡問工廠

台灣台南地區的一處工廠在12月25日驚傳火警，火勢猛烈延燒約兩個鐘頭，消防單位前後出動42輛消防車及106名消防員投入救災後，才順利撲滅火勢，並救出一名受困男子。 不過，就在消防隊員剛結束救災任務後，台南市議長郭信良和市議員林燕祝也到場「關切」災情，只是其所關切對象不是現場有無人員傷亡，而是已付之一炬的工廠。身為民意代表的兩人當場對着消防員指揮官，質疑其救災不力，缺乏專業。 議員此行被網絡直播，其言行遭到台網民抨擊。

藍綠民代攜手展演了一出「民主鬧劇」。民進黨籍的台南市議長郭信良（穿着西裝者）和國民黨籍的市議員林燕祝（穿着粉紅色背心者）到火場勘災，卻不是關切消防人員的安危，而是開直播質疑消防員救災不力。（Facebook＠喚藍一新林燕祝）

此次事件在網絡的直播下被公諸於世。但該影像的傳播，不但沒有引來輿論的支持，倒是激起民怨眾怒，紛紛為賣命救火的消防員打抱不平。民代的言行更遭網民痛批為「台灣民粹」，指「民代穿西裝在外面出張嘴，消防員拿命在裏面拼」。

雖然民代對消防員的責難，在相關影片被轉載後，受到各種非議，但惹出爭議的郭信良仍在事發隔日召開記者會為自身言行辯護。郭信良在會中表達其欣然接受批評的意願，但希望網民不要斷章取義，言語中仍堅持自己是在做對的事情，表示會要求消防局檢討，給社會大眾交代。

台南永康發生火警後，市議長郭信良（右一）接獲陳情，跑到火警現場質問指揮官。（網絡圖片）

此外，另有受災業者聲淚俱下質疑救災不力，稱「消防人員在自己心中是英雄」，但令其不解消防員為何不能預先灑水搶救還未受火勢靠近的廠房，要等指揮官下令，結果只能讓人眼睜睜看着廠房一點一滴燒完，並泣訴「我的英雄在哪裏？」

對於救災不力的質疑，現場指揮官認為，消防隊到場時起火工廠的烈火已因為鐵皮工廠輻射熱的緣故而開始延燒，當時火場温度達攝氏千度以上。其表示火場的每分區都有指揮官，依照現場火勢及安全狀況去做考量，一排10間工廠已經盡力顧了7間，可以體會災戶緊張的心情，但搶救不力、指揮失能導致延燒並非事實。

台灣消防員權益促進會對於民代質疑救災不力的爭議發生聲明：請政治人物不要政治凌駕專業。其指出「不宜隨意向建築物射水」是出自於消防隊的專業考量，也呼籲政治人物應正視鐵皮工廠的公安危害。（Facebook＠搶救消防員）

事實上，消防員的救災是否有缺失，並非不可被檢討。但必須了解到，任何有建樹的檢討，它絕非是在起火原因尚且不明的情況下，靠民代這種主觀，且濫用權勢的「現場指教」，而必須是透過符合專業、客觀，考量救災安全性的事後檢討機制才足以取得公信力。

假如該民代真心關切工廠大火所造成的生命財產危害，那麼其權責的表現，理應是徹查、嚴管工廠的公安檢查，避免工廠業者把公安成本給外部化，來防範危害於未然，才是治本之道。同時，民代在質疑消防員救災不力時，更該多加關心政府是否給予市民大眾和消防員充足的防災、救災資源，以降低災害發生的危害風險。

據官方最新統計，台南市當地的消防員的「服務人口比」為1：1,655，除了遠高於香港（1：767）、新加坡（1：925），也高於全台平均（1：1,493），即顯示當地消防人力的吃緊與負荷，這也是為什麼這起工廠大火，消防單位必須分三個梯次，從各轄區調動消防車和人力，最終才得以控制、撲滅火勢。

總結來說，這兩位到救災現場質疑消防員救災不力的民代，無疑為台灣社會展演了一出「政治權力如何凌駕專業」的「民主鬧劇」，其視業主財產保障要大於救災人員生命安全的心態，更是映照出「消防英雄」英名背後的悲劇意涵。