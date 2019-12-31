【台灣大選】台中造勢晚會　韓國瑜拋「台灣六塊肌」政策

國民黨總統候選人韓國瑜在2019年12月29日晚上參加台中造勢晚會，首度拋出「台灣六塊肌」政策，韓國瑜表示，台灣分為六大區塊，發展不同區域特色與產業，要讓台灣重新被國際社會重視。

韓國瑜說，台灣要發展「六塊肌」政策，北北基推動政治、教育、金融中心，桃竹苗發展科技、文創與農業，中台灣主打文化、教育、娛樂、運輸、製造中心，雲嘉南是台灣糧倉，搭配台南的文化底藴，高高屏是宗教、製造、觀光、旅遊中心，宜花東是觀光、休閒、旅遊、宗教觀光與影視製作。

此外，韓國瑜也提出另外的政見，他說未來當上總統後將立刻啟動「滿天星」計劃，培養台灣年輕人就讀大學或碩士時，由政府出錢送出國交換一年，另外，小學一年級起必須學習中英雙語教育，以及，軍公教警消每年由政府編列預算送3500人帶職帶薪出國進修。

韓國瑜12月29日晚間在台中市大造勢，號稱有30萬人到場。（韓國瑜競選辦公室提供）

而韓國瑜提出的「台灣六塊肌」可謂是城市群的區域規劃和整合的概念，或者是中國大陸所用的區域協調發展，不過韓國瑜並沒有提出具體的執行方案和內容，因此未來將如何操作也有待觀察。區域協調發展的優勢是透過中央的劃分和資源重分配（包括補貼），將可以讓不同地區的優勢發揮出來，讓不同城市群達到「各取所長」的功效。

而以中國大陸為例，目前共分為十個國家級城市群，分別是長江中游城市群、哈長城市群、成渝城市群、長江三角洲城市群、中原城市群、北部灣城市群、關中平原城市群、呼包鄂榆城市群、蘭西城市群、粵港澳大灣區。其中以2018年11月中國國務院發佈的《中共中央 國務院關於建立更加有效的區域協調發展新機制的意見》做為指導原則。

換言之，假若韓國瑜所提出的「台灣六塊肌」真的要具體落實，則必須涉及到政府機構和職能的重新劃分和改革，也考驗官僚系統的上下協調和平行溝通的管理機制是否健全。而這點對於台灣社會來說將無疑是個大工程，而韓國瑜提出這個政見可謂開了個頭，但後續應該如何貫徹落實，將考驗台灣政府的執政效能。