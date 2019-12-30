【台灣大選】「花蓮王」重磅迴歸　綠營「混血」立委嚴陣以待

台灣花蓮，位處台灣東部且山巒環繞，加上聯外交通乏善，時常被戲稱「台灣後山」。不過，正因為花蓮景緻有異其他地方，搖身一變成了台灣觀光產業重鎮，更被內媒《人民日報》評比為「人間仙境」。因此在兩岸直航開通後，花蓮成了兩岸關係融洽的最大受益者，但也同時，將前花蓮縣長的傅昆萁聲望推至最高點，9度蟬聯五星級縣長殊榮，寫下台灣縣市首長罕見紀錄。

也因此，當傅昆萁宣布再度角逐花蓮立委，且以無黨籍身分參選，其所反映的，不僅打亂國民黨的如意算盤，也讓民進黨籍、現任花蓮立委蕭美琴有着撥雲見日的曙光，為原以「無懸念」的選戰再次打上問號。

由於無黨籍、「花蓮王」 傅昆萁的參選，花蓮區域立委泛藍陣營陷入膠着。圖為前縣長傅昆萁（左）、國民黨參選人黃啟嘉（右）、民進黨籍現任立委蕭美琴。（Facebook@傅昆萁、黃啟嘉、蕭美琴）

翻開花蓮選戰史，只要獲得國民黨提名、或是披掛「藍色」符號，基本上都是勝選的保證。即便2016年，花蓮縣區域立委由「台美混血兒」、民進黨籍現任立委蕭美琴贏得，但民進黨中央乃是蕭美琴個人，對於2020大選能否競選連任依然是戒慎恐懼。畢竟，蕭美琴除了面對韓國瑜掀起「鐵桿藍」的選民歸隊之外，也得挑戰被封為「花蓮王」的傅昆萁。

2009年，時任國民黨籍立委傅昆萁執意參選花蓮縣長而被開除黨籍，後以無黨之姿打破藍營長期壟斷縣長的局面。傅昆萁之所以能夠勝選在於，主打台灣東部交通建設，因為他了解花蓮人不滿地方建設落後、被台灣政府忽視的剝奪感，並時常強調「拒當二等公民」等口號，深入當地民心。

其次，傅昆萁上任以降，大興土木、擴建不少花蓮聯外道路，更舉辦各種大型演唱會、嘉年華、煙火秀吸引遊客佇足，搭配兩岸直航後的陸客大批湧入，一時之間，讓花蓮商機起飛，遊客人潮每逢假日不誇張地滿到液出來。

國民黨副總統參選人張善政日前在公開場合力挺無黨籍傅昆萁，引起不少熱議。（中央社）

至於在花蓮縣政上，傅昆萁不時帶領花蓮縣政府舉辦縣長親民時間，由他親自率縣府各局處官員與登記陳情的民眾平起平坐，聆聽基層聲音，且規定陳情處理時間不得超過限制天數。如此親民作風，讓傅昆萁9度蟬聯台媒調查的「五星級縣市長」，施政滿意度高達七成，創下台灣地方縣市首長空前絕後的紀錄。

但另一方面為人詬病，傅昆萁常用政府資源打造個人形象，舉凡花蓮火車站、主要聯外道路、學生聯絡簿、公車票卡、農民曆等等，常可看見傅昆萁本人形象照以及大型廣告牌；且只要傅昆萁出席任何公開場合，都會搭上美國警匪影集的配樂「檀島警騎」，猶如「皇帝出巡」般的警示作用，加上傅昆萁對於縣內主管機關的強勢做為以及人事安排，因此被外界稱之為「花蓮王」。

而面對高人氣的「花蓮王」參選，首當其衝便是同屬泛藍陣營的國民黨籍人選－黃啟嘉。事實上，就外界來看黃啟嘉的出線，其實替他感到憐憫。主因為，2019年6月，當黃啟嘉勝出國民黨內初選時，國民黨中常會卻以「核准」方式通過，而非「提名」。按花蓮縣黨部主委說法，主要是保留泛藍整合空間，未來如果泛藍需要整合，即可採取「雙報準模式」。換句話說，國民黨好似在為回黨不成的傅昆萁參選解套，而黃啟嘉就像是個隨時可取代的人選。（編按：傅昆萁當時因炒股案入獄服監。）

對黨內副總統人張善政幫忙對手站台，國民黨籍花蓮立委參選人黃啟嘉表示：張善政人站在他的競選總部，答案已經很明顯，已用身體表達他的選擇。（Facebook@黃啟嘉）

但是，傅昆萁出獄後風雲變色，傳出國民黨主席吳敦義阻饒，導致傅昆萁不滿決心參選。現在，花蓮立委選戰已演變泛藍陣營分裂的局勢，兩方陣營更是互相攻擊，刀刀見骨。想當然，這般態勢對於現任立委、民進黨籍蕭美琴而言，是一項利多。

不過對此，民進黨依然無法樂觀看待。畢竟在2016年，蕭美琴能在「深藍」的後山奪下寶貴一席立委，其實算是險中求勝。有論者歸咎於當下「反國民黨」的時空環境，以及時任縣長傅昆萁與2016年國民黨籍參選人王廷升的分裂不團結，使得蕭美琴得以翻轉「藍天」。

也因此，即便蕭美琴花了十年深耕花蓮，成了「最有感」的花蓮區域立委，但面對「花蓮王」傅昆萁的重磅迴歸、掌握的地方勢力（傅昆萁其前妻為現任花蓮縣長），以及韓國瑜颳起的正藍軍迴流，預料蕭美琴的這一仗依然不輕鬆。