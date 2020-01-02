民進黨全面執政下留給台灣人的「新年禮物」

台灣立法院於2019年12月27日和30日，針對頗具爭議的《反滲透法》進行朝野協商，最終仍然沒有共識，因此立法院於12月31日強行表決通過民進黨團提供的草案修正版本。雖然民進黨依「程序正義」強行通過該法，完成「國安五法」的「最後拚圖」，但國民黨和親民黨均紛紛批評這是違反「實質正義」，而法案內容也恐引發赴陸發展的台生、台青以及台商的不安。

不過，民進黨也數次說明，反滲透法草案中規範的內容，並不是針對「意識形態」及「言論」，而是「實質行為」，也就是受「境外敵對勢力」的指示、委託以及資助的「滲透作為」，加上從事不法行為才會受罰。但民進黨沒說的是，對於所謂不法行為的法條要件由誰來認定，若從實務面來看，不太可能由法院或檢察官主動進行偵查，因此必然需要國安局或調查局等調查移送後才能定奪，但這可能導致《反滲透法》成為政治鬥爭的工具，例如所謂的「辦藍不辦綠」。

立法院於12月31日強行表決通過《反滲透法》，圖為抗議《反滲透法》團體於立法院前示威。（洪嘉徽／多維新聞）

而國民黨總統候選人韓國瑜也針對蔡英文有意強推《反滲透法》發出批評。韓國瑜批評民進黨藉着這種政治鬥爭、製造亡國感的感覺，以獲取政治選票，而全台人民一定會在2020總統大選當天，用選票來唾棄民進黨的蠻橫。

韓國瑜的批評是對於民進黨強推《反滲透法》的一種主流解讀，就是蔡英文有意藉此法案拉抬民進黨在2020總統大選和立委選舉中的選情。外界分析認為，蔡英文特意圖顯她的「抗中拒絕」的強硬姿態和決心，成為名符其實中共眼裏最麻煩的人物，藉此贏得連任。

不過，台灣新黨則認為《反滲透法》暗藏民進黨選後的陰謀。由於民進黨擔心經歷2020大選過後便無法形成「完全執政」的局面，因此要在選舉前強硬通過該法案。而如果蔡英文勝選，但民進黨在立法院的席次無法過半達成完全執政，《反滲透法》將能最大限度地讓民進黨打擊政敵（甚至包括台北市長柯文哲的民眾黨），以便最大化地影響未來的選情。

當地時間2019年12月31日，台灣地區政治受難人互助會在立法院外抗議《反滲透法》。圖為台灣地區戒嚴時期政治事件處理協會理事長許育嘉。（楊家鑫／多維新聞）

而對台灣人民來說，《反滲透法》的通過，無疑為兩岸正常交流帶來負面影響，民進黨強推《反滲透法》跟國民黨動員戡亂的模式一樣，都以「反共」做為限制言論自由的「大帽子」，如果民進黨以曾經在黨外運動的反抗威權的行為自豪，那現在的民進黨又重新替政敵扣起「紅帽子」，這跟威權時代的國民黨有何不同呢？