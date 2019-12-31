【台灣大選】選前十天　「討厭民進黨」氛圍再起？

自2019年下半年以來，外部受到香港反修例波及，內部又受到國民黨內鬥文化牽連，有人在初選之前高喊會服從初選結果，事後卻把胳臂彎向其他小黨，韓國瑜這張國民黨主席吳敦義口中的「王牌」，整體民調支持度如雪崩般跌落。還一度有媒體名嘴以「垃圾時間」來形容到投開票日之前的這段日子，憑著一時的民調論定韓國瑜與國民黨必敗。

然而，如今距離2020年台灣總統大選投票日，只剩下大約十天的選舉尾聲，台灣內部一股「討厭民進黨」的氣氛似乎又漸漸漫起，韓國瑜選情彷彿也有了起死回生的跡象。

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蔡英文雖在民調支持度上保持領先，但近期連串事件，很可能默默影響著綠營選情。（中央社）

韓國瑜12月29日在辯論會中大罵媒體沒水準、可憐，激情四射的表現看似失言，但同晚藍營在台中舉辦的大造勢晚會，卻在大雨當頭，滿地泥濘的環境因素上，仍聚集數萬人到場力挺。韓國瑜展現出的民氣依然很高，而此前，連對台灣民情有深度掌握的日本方面，都評估蔡韓差距，約在5％左右，差距之小，翻盤也不必意外。

至於「討厭民進黨」的氣氛為什麼會再起？基本上有三起事件發酵所致。

韓國瑜台中造勢人潮爆棚，替藍營選情注入強心針。（中央社）

「罷韓」公正性遭質疑

首先，就是「罷韓爭議」。對於「罷韓團體」送入台灣中選會的第一階段提議書，韓陣營高度質疑，市長職務應於就職滿一年後才可罷免，但罷韓團體卻能在韓國瑜就職周年隔日便備妥上萬份提議書，可見罷韓行為早就開展，明顯與法令規定有別。可是，台灣中選會方面卻直指，法令並未明文規定第一階段提議書的連署期間，言下之意如同確保了罷韓行動的合法性，搧了韓陣營一個耳光。

罷韓團體將提議書送入台灣中選會，合法性引起韓國瑜陣營質疑。（中央社）

其實，台灣中選會身為主管選罷事務的獨立機關，既然對於選罷提議爭議做出論斷，韓陣營，乃至於韓國瑜支持者，大可摸摸鼻子認了。但偏偏台灣中選會主委，是2018年敗選的民進黨籍前雲林縣長李進勇。如今台灣中選會做出對罷韓有利的判定，就公正性而言，泛藍支持者絕對不買單。

不僅韓粉對此不滿，政治大學法律系副教授廖元豪12月31日表示，他認為韓陣營的解釋才合理，一年後才能罷免是合理的觀察期，尤其在李進勇的任命有爭議的情形下，台灣中選會的認定不符合立法的本意。

台灣中選會對罷韓大開綠燈，成為「討厭民進黨」氣氛再現的第一個原因。

扁系大將插手司法

至於第二個原因，在於蔡英文所任命的監察委員、陳水扁任內執掌台灣總統府秘書長的陳師孟，近期竟有意在選後約詢在馬英九洩密案中判決馬無罪的法官，遭指濫權干涉司法。針對約詢馬案法官的行為，陳師孟也有話要說，他認為，美國州法官多由民選，可受到選民制衡，聯邦法官則有國會制衡，台灣對司法則無制衡單位，台灣若沒有監察權，司法獨立將成為司法獨裁。

陳師孟有意約談判馬英九無罪的法官，法界連署大表不滿。（中央社）

持平而論，台灣司法判決不時就可見「恐龍法官」、「恐龍判決」（意指「活在恐龍時代」的法官，對現實反應緩慢、食古不化）的爭議，司法改革更是台灣長年只聞樓梯響，卻不見有人走下樓的議題，關於司法該不該受到制衡？台灣監察院又能在其中扮演怎麼樣的角色，確實值得討論，細看陳師孟的看法有幾分可反思之處。

但為何滿嘴「人生道理」，會被解讀成「傷天害理」？關鍵莫過於陳師孟哪壺不開提哪壺，偏偏從馬案切入，而非其他相對政治色彩淡泊的「恐龍判決」切入，這就好比「此地無銀三百兩」，難怪此案爭議遍地開花。如今全台已有近1,700名法官的龐大連署，呼籲陳師孟應自律自重，不要干預司法獨立價值，連署人數占總法官人數的八成，在法界引發的爭議非同小可。

《反滲透法》洩綠色恐怖

至於第三個原因，絕對是民進黨在12月31日通過的《反滲透法》。

《反滲透法》條文如何定義不清，多容易將人羅織入罪，這類爭議在台灣內部延燒多時，不必贅述，然而民進黨不僅未懸崖勒馬，還跳過委員會審查程序直接逕付二讀。此行徑比起當年民進黨質疑服貿協議是黑箱作業的罵名，還要離譜得多，如果說服貿協議至少還在委員會待了「半分鐘」，那麼《反滲透法》就是連半分鐘都不給。

《反滲透法》的通過遭指是綠色恐怖，後續影響層面廣大。（中央社）

當初反對服貿的學生團體，已有成員進入民進黨體系任職，看看民進黨的所作所為，與自己當初所堅持的立場和價值，就是扎扎實實的兩套標準，不禁替這批「太陽花們」感到悲哀。

儘管目前有三大原因，解釋為什麼「討厭民進黨」的氣氛再起，但隨著時間進展，不能排除有更多衝擊民進黨的因素浮上檯面，例如台大政治系教授蘇宏達12月31日就在Facebook曝料，其批評故宮政策的影片遭指違法被調查局盯上，直呼「說話的自由被封殺」。由於蘇宏達2018年在台大校長管中閔任命案中，是不遺餘力挺管的代表人物，站在執政當局的對立面，遇上調查更容易成為政治話題，很可能繼續為「討厭民進黨」的火力添柴。