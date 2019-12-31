【台灣大選】民進黨「護國保台」計畫還有望嗎？

綜觀台灣民主史，大概沒有一年的選舉像2020年般如此詭譎，儘管所有的民調數字都顯示，民進黨在總統票、政黨票，甚至區域立委選情都優於國民黨，但這個領先幅度是多少，沒人說得準，畢竟各方數據都說國民黨這次簡直輸到「脱褲」，但對比2016年的狀況，以及現在藍營造勢場的「熱度」，再加上韓國瑜祭出「民調蓋牌」奇招衝擊民調，影響範圍遍及總統選情和立委選情，要說民進黨已經躺着贏了，恐怕也沒人敢信。

民進黨主席卓榮泰陪同黨籍立委候選人掃街。（多維新聞）

民進黨這次訂下的勝選目標，就是「總統連任、國會過半」，2008年台灣改變立委選舉制度，將原先的225席立委減半至113席，立委任期也由原來的3年延長至4年，並綁定總統大選，簡單來說，民進黨如果要在國會拿下過半席次，最少必須取得57席。

台灣現在的立委選舉綁定總統大選，就如同縣市長選舉綁定議員選舉一般，母雞若強，下面的小雞選情自然就好，即所謂「衣尾效應」。2016年蔡英文挾帶「太陽花學運」海嘯，摧枯拉朽的扳倒國民黨，不但寫下台灣第三度政黨輪替的紀錄，還帶領民進黨首度「完全執政」，拿下50席的區域立委，以及18席的不分區立委，合計奪下國會68席次，牢牢握住立法權。

以蔡英文如今選情看好的程度，民進黨的立委選情當比2016年來得更好，立委席次，應該要能掌握更多席，或最少也要能維持住，但民進黨中央對立委選情的看法卻並非如此，只敢預估在過半邊緣，約57席上下。從民調來看，《美麗島電子報》指出，民進黨蔡賴配的支持度達48.2%，但民進黨的支持度僅33.4%，兩者相差14.8%，是不小的差距，加上各區域立委選區也有各自的地方因素，支持蔡賴配的選民，不見得也會跟著把票投給當地的民進黨立委候選人，種種因素都顯示，這屆選舉「分裂投票」情況嚴重。

以民進黨這次設下的57席立委目標來看，不分區立委部份，民進黨在2016年拿下18席不分區立委，創下有史以來的最好成績，下屆民進黨不分區立委席次預料下修，應是所有人的共識，而民進黨中央的預估席次，也一次比一次來得低，已從14席掉到12席，就算民進黨拿下最樂觀的14席不分區立委，要達到國會過半的目標，意味民進黨必須在區域立委中拿下43席，等於是上屆拿下的50席中，最多只能輸掉7席，這點，民進黨辦得到嗎？

蔡英文新北競選總部成立，支持者亢奮搖旗。（多維新聞）

12月31日，民進黨高層與媒體茶敘，鬆口確實有10個「選情膠著」的選區，大多集中在台灣中北部地區，其中有4個選區上一屆由民進黨拿下，2席在桃園、1席在彰化、1席在花蓮，這些選區的選民結構，基本上還是藍大於綠，地方勢力在當地盤根錯節，儘管綠營高層口口聲聲強調與對手打成「五五波」，但不免有喊出來壯膽之感；其他6個選區中，有5個綠營派出年輕刺客，大打奇兵戰，但這些地方，結構上依然有藍大於綠的問題，加上藍營候選人們，例如蔣萬安、費鴻泰等人，在地方都有一定勢力，儘管綠營候選人們氣勢打出來了，要扳倒這些人，難度頗高。

再者，民進黨在2016年的立委選舉中建立起「雲林防線」，即台灣雲林縣以南的22席立委，全數被民進黨拿下，但這次韓國瑜從高雄出發，藍營預估能在高雄搶下2席立委，綠營要在高雄「八仙過海」（指8席全拿）有一定的難度；屏東縣部分，屏東第二選區歷經臨陣換將、選區重劃等問題，「蔡英文故鄉可能失守」的評估不絕於耳；雲林縣第一選區，民進黨雖請出老將蘇治芬請出馬，但黨內人士評估選情仍危險，這次立委選舉，民進黨建立的「雲林防線」，將有很大的機會被藍營攻破。

除了這些選區外，還未包括民進黨「打腫臉充胖子」，自認選情穩定的地方，民進黨評估自己能拿下57席的立委席次，是將這些選情膠著的地方都算在裏面，認為這些地方民進黨終將獲勝，如此看來，民進黨要在國會單獨過半，只能用一句閩南語比喻，「阿婆仔生子，真拚。」