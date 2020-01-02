【黑鷹墜毀．持續更新】參謀總長遺體送抵台北　台防長親自迎接

台軍UH-60M黑鷹直升機今天（2日）上午在新北坪林、宜蘭交界處墜毀，機上共13人。台灣國防部早前證實，計劃慰勉部隊的參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文等高階將領都在機上。 《香港01》即時掌握事件最新動態，持續更新消息。

沈一鳴遺體送抵三軍總醫院。（ETtoday）

【20:26】沈一鳴遺體送抵三軍總醫院 國防部長親自迎接

參謀總長沈一鳴的遺體在夫人及家屬陪同下，由救護車送抵位於台北市內湖區的三軍總醫院（三總），國防部長嚴德發率領兩位副部長、三軍司令、儀隊及士官兵在場列隊迎靈。據悉，遇難8人遺體都將送往三總懷德廳設置臨時靈堂弔唁。

【16:48】台北檢方投入驗屍工作 遺體將運往空軍松山基地

據了解，由於事故地點位處台北、宜蘭地檢署轄區交界，檢方尚在釐清管轄權所屬，但為加速遺體相驗工作，北檢、宜檢協調後，決定先行同步投入相驗。

台北地檢署下午出動2名檢察官、2名書記官及3名法醫前往宜蘭，準備展開驗屍。此外，另有1組檢察官、法醫於台北待命，若遺體運至台北，即可着手相驗。

台灣國防部表示，由於天候不佳無法執行人員吊掛，目前先以人力搬運至平地，陸續後送就醫治療。罹難人員部份，將運送至空軍松山基地後，再辦理移靈作業；有關飛機失事肇因，將由飛機失事調查委員會進行專案調查。

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【15:55】空軍停飛同型機實施特檢 陸軍及空勤總隊暫停黑鷹訓練任務

UH-60M黑鷹直升機失事，台空軍宣布，現有14架同型機暫時停飛進行特檢。而台灣空軍救護隊除了UH-60M之外，還有3架S-70C-6與3架EC225超級山獅直升機可執行任務。

其他使用黑鷹的機關包括陸軍航特部（30架）與內政部空勤總隊（14架），兩機關都表示暫停訓練任務，不過如有戰備或救災等必要狀況，還是會起飛出動。據悉，黑鷹直升機原本由陸軍訂購，不過在前總統馬英九、總統蔡英文執政期間，先後「借」給空勤總隊與空軍救護隊各15架。

【15:51】蔡英文：要求國防部維持軍心穩定

台灣總統蔡英文下午前往宜蘭金六結新訓中心，關心搜救進度並聽取相關簡報時表示，沈一鳴是優秀盡職的將領，也是大家愛戴的總長，他的離開令人感到非常不捨、悲傷，這是有史以來最高層級將領因公殉職，下令所有軍事機關降半旗3日。

蔡英文說，對所有罹難者致上最深哀悼，請國防部後續提供最大協助，讓家屬得到照顧，讓罹難者安心離去，待救援告一段落後，將迅速展開所有調查工作，釐清事故真相。

蔡英文表示，事發後已與沈一鳴夫人聯絡過，表達慰問與哀悼之意，沈一鳴夫人是她見過最堅強女性，她也了解到台軍眷屬都很辛苦；沈一鳴夫人則向她表示「會堅強下去」。蔡英文還說，已要求國防部長嚴德發這段時間維持軍心穩定，確保國防、軍事穩健運作，維持國家安全與穩定。

圖為參謀總長沈一鳴（右）昨日（1日）與國防部長嚴德發（左）出席元旦升旗典禮。（中央社）

【14:56】蔡競辦：即日起3天暫停選舉行程

蔡英文競選辦公室表示，鑑於台軍黑鷹直升機發生令人哀痛的重大傷亡事件，蔡英文作為三軍統帥，與行政團隊正以全力進行救援工作並釐清事故原因為先，蔡英文連任競選總部宣布，蔡英文、賴清德自即日起3天，暫停辦理選舉造勢活動及相關行程。

【14:05】空軍司令部：沈一鳴等8人無生命迹象

台灣國防部空軍司令部政戰主任王純雄中將表示，根據現場傳回的消息，13位機上同仁只有5人獲救，但其中不包括沈一鳴，其他8人沒有生命迹象，確認沈一鳴身亡。

另據宜蘭消防局最新消息指出，搜救人員已確定5人生還，6人死亡，2人待搜尋。

【13:46】中央災變中心表示，國防部軍機失聯案，目前1人受困有意識，4人脫困共5人生還，其餘正在着手搶救。

【13:42】蔡英文赴宜蘭關心搜救 會後將發表談話

台灣總統府表示，蔡英文取消原訂下午赴屏東的公務和輔選行程，將於下午3時前往宜蘭金六結新訓中心，關心搜救進度並聽取相關簡報，並於會後發表談話。蔡英文競選辦公室說，因高度關注直升機迫降搜救進度，以便隨時聽取簡報，而取消行程。

【13:33】中央災害應變中心表示，經聯繫宜蘭消防局119表示，救援人員已接觸待救者，詳細狀況確認中。

【13:16】民進黨立委王定宇表示，沈一鳴已獲救，目前生命迹象穩定，但消息是否屬實，仍待國防部證實。

【13:05】台軍黑鷹直升機山區迫降，軍警消共出動300人搜救，由於雲層厚搜救困難，稍早傳出有生還者以吹哨方式求救，等待救援。

【11:57】消防局指參謀總長「應該已找到」

新北市消防局長黃德清表示，有11人已找到，其中參謀總長沈一鳴應該已找到，但仍應由國防部確認。

新北市長侯友宜表示，機上13人中有11人安全。（中央社）

【11:50】新北市長稱11人安全2人失蹤

新北市長侯友宜在烏來前進指揮所表示，目前直接、間接得到的訊息是，機上13人中，11人安全、2人失蹤，已從烏來與宜蘭縣礁溪鄉兩路前進事發地點搜救。

【11:35】新北市消防局稱，參謀總長沈一鳴已獲救，傷勢「應不嚴重」。

【11:20】台國防部否認沈一鳴獲救消息

台灣國防部表示，沈一鳴獲救的訊息有誤，沈一鳴位置已經確定，仍在搜救中；飛機是迫降，但情況不是很理想，目前地面部隊還未到達現場，預估1小時內抵達，有進一步狀況等確定後再釋出，大概下午就知道結果。

【11:10】台媒傳沈一鳴已被尋獲

多間台媒傳出消息，指參謀總長沈一鳴已於10時50分被救難人員尋獲，身體無大礙，正送往三軍總醫院救治中。

【10:43】新北消防局派出第一梯次搜救隊

新北市消防局接報後，初步掌握迫降位置約在烏來山區桶後溪上游，消防局長黃德清已率員集結在烏來消防分隊，已於上午10時43分派出第一梯次搜救隊，包括消防搜救12名及2名林務局人員，共14人由桶後登山口出發上山搜救。

軍聞社記者陳映竹獲救。（軍聞社）

【10:30】軍聞社記者陳映竹獲救

台灣國防部發言人史順文表示，已搜救到同機的軍聞社陳映竹，目前救治中，尚有3人搜尋中。

據早前報道，台灣國防部表示，參謀總長沈上將等一行，含駕駛等機組人員共13員，在上午7時50時搭乘UH-60M直升機至宜蘭東澳執行春節慰勉行程，因不明原因迫降在新北市烏來山區。

消息傳出後，國防部發言人史順文表示，總長等4人尚在搜尋，其餘均有生命迹象；而搜尋中的4人包括參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文、軍聞社記者陳映竹、情報次長室助理次長洪鴻鈞少將。國防部稱，失事地點，目前只知道在新北烏來山區古道，但烏來地區有多條古道，徒步行走至少要一天半。

軍方指出，空軍已出動2架黑鷹直升機、蘭陽指揮部也出動80名官兵前往救援，預計1小時內可以趕到，國防部長嚴德發也搭機前往了解。