【黑鷹迫降．持續更新】空軍司令部：參謀總長等8人罹難　5人生還

台軍UH-60M黑鷹直升機今天（2日）上午在新北市烏來山區迫降，機上共13人。台灣國防部早前證實，計劃慰勉部隊的參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文等高階將領都在機上。 《香港01》即時掌握事件最新動態，持續更新消息。

【14:05】空軍司令部：沈一鳴等8人無生命迹象

台灣國防部表示，13位機上同仁只有5人獲救，但其中不包括沈一鳴，其他8人沒有生命迹象，確認沈一鳴身亡。空軍司令部政戰主任王純雄中將表示，剛剛現場傳回來，13位同仁目前有5位獲救，其他8位沒有生命迹象，罹難者包括參謀總長沈一鳴。

另據宜蘭消防局最新消息指出，搜救人員已確定5人生還，6人死亡，2人待搜尋。

【13:46】中央災變中心表示，國防部軍機失聯案，目前1人受困有意識，4人脫困共5人生還，其餘正在着手搶救。

【13:42】台灣總統府表示，蔡英文將於下午3時前往宜蘭金六結新訓中心，關心搜救進度並聽取相關簡報，並於會後發表談話。

【13:33】中央災害應變中心表示，經聯繫宜蘭消防局119表示，救援人員已接觸待救者，詳細狀況確認中。

【13:16】民進黨立委王定宇表示，沈一鳴已獲救，目前生命迹象穩定，但消息是否屬實，仍待國防部證實。

【13:05】台軍黑鷹直升機山區迫降，軍警消共出動300人搜救，由於雲層厚搜救困難，稍早傳出有生還者以吹哨方式求救，等待救援。

【11:57】消防局指參謀總長「應該已找到」

新北市消防局長黃德清表示，有11人已找到，其中參謀總長沈一鳴應該已找到，但仍應由國防部確認。

新北市長侯友宜表示，機上13人中有11人安全。（中央社）

【11:50】新北市長稱11人安全2人失蹤

新北市長侯友宜在烏來前進指揮所表示，目前直接、間接得到的訊息是，機上13人中，11人安全、2人失蹤，已從烏來與宜蘭縣礁溪鄉兩路前進事發地點搜救。

【11:35】新北市消防局稱，參謀總長沈一鳴已獲救，傷勢「應不嚴重」。

【11:20】台國防部否認沈一鳴獲救消息

台灣國防部表示，沈一鳴獲救的訊息有誤，沈一鳴位置已經確定，仍在搜救中；飛機是迫降，但情況不是很理想，目前地面部隊還未到達現場，預估1小時內抵達，有進一步狀況等確定後再釋出，大概下午就知道結果。

【11:10】台媒傳沈一鳴已被尋獲

多間台媒傳出消息，指參謀總長沈一鳴已於10時50分被救難人員尋獲，身體無大礙，正送往三軍總醫院救治中。

【10:43】新北消防局派出第一梯次搜救隊

新北市消防局接報後，初步掌握迫降位置約在烏來山區桶後溪上游，消防局長黃德清已率員集結在烏來消防分隊，已於上午10時43分派出第一梯次搜救隊，包括消防搜救12名及2名林務局人員，共14人由桶後登山口出發上山搜救。

【10:30】軍聞社記者陳映竹獲救

台灣國防部發言人史順文表示，已搜救到同機的軍聞社陳映竹，目前救治中，尚有3人搜尋中。

據早前報道，台灣國防部表示，參謀總長沈上將等一行，含駕駛等機組人員共13員，在上午7時50時搭乘UH-60M直升機至宜蘭東澳執行春節慰勉行程，因不明原因迫降在新北市烏來山區。

消息傳出後，國防部發言人史順文表示，總長等4人尚在搜尋，其餘均有生命迹象；而搜尋中的4人包括參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文、軍聞社記者陳映竹、情報次長室助理次長洪鴻鈞少將。國防部稱，失事地點，目前只知道在新北烏來山區古道，但烏來地區有多條古道，徒步行走至少要一天半。

軍方指出，空軍已出動2架黑鷹直升機、蘭陽指揮部也出動80名官兵前往救援，預計1小時內可以趕到，國防部長嚴德發也搭機前往了解。