【黑鷹墜落】台軍直升機不斷出事　突顯訓練和缺員嚴重問題

又有UH-60M型直升機出事！繼2019年2月，台灣內政部空勤總隊隸屬的UH-60M型直升機在蘭嶼失事、死亡9人後，2020年開年1月2日，又有同型機，載着一班高級將領，又再度「迫降」於台北市郊1166公尺的高山深處，機上載着台灣軍令最高首長參謀總長沈一鳴等高級將領，準備到東台灣去「賀年」，結果一班高階將領，因為此次事件又再度受難。

此次直升機災難擴及的軍事高階將領之廣，堪比1974年台軍的「昌平演習」直升機墜毀事件，當年蔣經國鋭意培植的軍事將領陸軍總司令于豪章，因為此次意外重傷而淡出軍旅，而讓另一位虎視眈眈的郝柏村得而有竄起機會，是一場改變台灣歷史的空難。

此次搭載多名高階將領的UH-60M黑鷹直升機失事，再度突顯了台灣飛行員缺員、訓練不足以及各單位強行徵用直升機、造成戰力紊亂的老問題。（陳宗逸／多維新聞）

UM-60M黑鷹直升機，台灣陸軍向美國買了60架，算是最新鋭的通用直升機，由於是新直升機，引起台灣政府其他單位的眼紅。缺乏新型直升機的內政部空勤總隊，當年遊說馬英九政府，硬是將15架UH-60M直升機撥交給該單位，使得台灣陸軍一瞬間少了一部分戰力。而蔡英文上台之後，由空軍出身的馮世寬任國防部長，而台灣空軍的海鷗救難隊，也因為要汰除年高德劭的S-70C-1型救難直升機，也直接「掠劫」陸軍的UH-60M通用直升機15架，故原本具備60架黑鷹直升機戰力的台灣陸軍，在政治決策的一連串操作下，僅剩下30架直升機可用。

而免費獲得UH-60M黑鷹直升機的內政部空勤總隊，以及空軍海鷗救難隊，對於使用「通用型」直升機進行專業救災任務，就有水土不服的狀況。以去年2月蘭嶼墜機事件的調查報告來看，台灣飛安中心就直指救難的空勤總隊「駕駛訓練不足、無法臨機應變，導致災難發生」。而台灣陸軍、空軍接收UH-60M的步驟也相當匆忙，蔡英文在去年底才參加陸軍航空隊的UH-60M「全戰力成軍」典禮，號稱已經具備整體戰力，但是人員訓練不足、飛行員缺員嚴重的問題，還是被悄悄掩埋在背景之後。

台軍參謀總長沈一鳴遭逢直升機空難，這是1974年昌平演習空難慘劇以來，台軍最高將領又再度受難的事故。（陳宗逸／多維新聞）

台灣三軍目前缺乏合格飛行員，這幾乎已經是公開秘密，除了少子化外，從軍成為飛行員的門欄高，淘汰率居高不下，也導致人員短缺。戰機飛行員還被大量挖角至民航界服務，待遇高且生活自由，故缺員、缺乏訓練的狀態更是嚴重。而此次UH-60M的疑似「迫降」案，目前還無法定調為失控、或者是飛行疏失，但是由於此機為新型機種，機齡年輕，機件失控的機率較小。且飛行在1166公尺高山的環境，今日台灣上午的氣候不錯，能見度高，擦撞樹梢導致人員散落而無法搜尋的狀況，可能性較高。但一切都屬猜測，還要等待台灣國防部的正式公布才能知曉。

至今日上午11點26分，台灣國防部還是沒有明確的訊息，失蹤的三名高階將領依舊下落不明，但是台灣消防局已經宣稱將領傷勢不重，已經獲救。而此次直升機的「機瘟」，一旦造成如同當年昌平演習的空難意外，則可能劇烈改變台灣歷史，近程也可能影響到即將來臨的台灣總統大選。