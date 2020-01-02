【黑鷹迫降】台灣國防部：參謀總長沈一鳴等8人罹難　5人生還

台軍UH-60M黑鷹直升機今天（2日）上午在新北市烏來山區迫降，機上共13人。台灣國防部早前證實，計劃慰勉部隊的參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文等高階將領都在機上。 台灣國防部表示，機上13人只有5人獲救，但其中不包括沈一鳴，其他8人沒有生命迹象，確認沈一鳴身亡。

台灣國防部表示，機上13位人只有5人獲救，但其中不包括沈一鳴，其他8人沒有生命迹象，確認沈一鳴身亡。空軍司令部政戰主任王純雄中將也表示，剛剛現場傳回來，13位同仁目前有5位獲救，其他8位沒有生命迹象，罹難者包括參謀總長沈一鳴。

據台媒報道，獲救5人包括軍聞社新聞官陳映竹、通次室曹進平中將、作計室處長劉孝堂少將、作計室參謀周欣頤中校及後次室次長黃佑民中將。

罹難8人包括正駕駛葉建儀中校、副駕駛劉鎮富上尉、機工長許鴻彬士官長、參謀總長沈一鳴上將、參謀黃聖航少校、總士督長韓正宏士官長、情次室助次 洪鴻鈞少將及政戰局副局長于親文少將。

台灣國防部確認台軍參謀總長沈一鳴身亡。（資料圖片）

沈一鳴是空軍二級上將，現任參謀總長，曾任國防部副部長、空軍司令、國防部常務次長、副參謀總長、空軍作戰指揮部指揮官等職，並曾參與過大漠計劃。

沈一鳴也是幻象2000戰鬥機交機第一批種子教官之首席試飛官、領隊與重要關鍵幹部之一，空軍軍官學校1979年班第一名畢業，並經歷三軍大學（現國防大學）軍種指揮參謀教育1992年班及美國空軍戰爭學院2002年班深造經驗2019年6月27日調任國防部參謀總長，7月1日生效。