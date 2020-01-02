【黑鷹迫降】沈一鳴上任參謀總長半年罹難　早年曾秘密派駐中東

台軍UH-60M黑鷹直升機今天（2日）上午在新北市烏來山區迫降，機上共13人。台灣國防部下午證實，參謀總長沈一鳴等8人在事件中罹難。 公開資料顯示，沈一鳴終年62歲，生前軍階是空軍二級上將，於2019年7月1日正式上任參謀總長。他曾是幻象戰機首席試飛官，更在40年前秘密派駐北也門，擔任「大漠計畫」教官。

沈一鳴於1975年進入空軍官校就讀，並在1979年畢業於68年班（60期），以成績第一名畢業。由於外語能力好，成為台灣空軍首批前往法國，接受法國空軍教官指導的「幻象戰機種子教官」中的首席試飛官。

曾協助沙特阿拉伯軍援北也門

根據台灣國防部史政編譯室出版的「鐵翼雄鷹：大漠計畫口述歷史」，1979年，台灣應當時還是友邦的沙特阿拉伯邀請，以極機密計畫的「大漠案」，派遣包括飛行員、地勤在內空軍官兵，對外以沙國名義，軍援與台灣無邦交的北也門共和國，一直到1990年結束，前後派遣12梯次，共約1000人次參與。沈一鳴罹難前，是台軍現役唯一曾參與「大漠計畫」的將官。

當時沈一鳴派駐北也門約一年的時間，為了化身成為當地人也跟隨當地空軍留有中東男子特有的鬍鬚，並協助當地組建機隊。

沈一鳴上任參謀總長半年，因黑鷹直升機空難殉職。（聯合報）

去年7月上任參謀總長

沈一鳴也曾赴美深造，取得美國空軍戰爭學院的戰略碩士，歷任台灣副參謀總長、國防部常務次長、空軍司令及國防部軍政副部長。由於軍事專業和為人處事都獲得高度評價，在前參謀總長李喜明退伍後，沈一鳴成為第一優先人選。

2019年6月27日，台灣國防部核定沈一鳴調任參謀總長，7月1日生效。不料上任僅半年，沈一鳴便因黑鷹直升機空難殉職。