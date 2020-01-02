【台灣大選】製造「國安」恐懼卻不顧「國土」永續的民進黨

2019年12月31日，台灣立法院本屆會期的最後一天，民進黨政府強勢通過了飽受爭議的《反滲透法》。儘管該法案不僅有戕害「民主」之虞，立法程序也缺乏朝野和社會共識。不過，該法案，仍是在民進黨「抗中保台」的選戰主軸下，如蔡英文所承諾，順利地如期完成立法。 就在民進黨政府在立法制造「國安」恐慌時，其卻無視攸關「國土」永續和整體社會利益的《礦業法》修法。儘管蔡英文也曾經多次親口承諾要改革《礦業法》，日前更重申會盡快在本屆立法院會期結束時完成修法，然而該前後已擱淺在立法院近3年的法案，最終仍是胎死於民進黨政府手中。

由於蔡英文承諾要完成的《礦業法》改革始終沒有進展。環團在2019年台灣立法院會期倒數之際，在蔡英文競選總部旁拉布條抗議，不料被「挺英」者直指為「中共代理人」。（地球公民基金會）

對此，民進黨團幹事長管碧玲雖然作勢表態，稱民進黨政府沒有履行承諾在這屆完成《礦業法》修法，讓人民期待落空，必須十分謙卑地致歉和反省。但民進黨團在「道歉」、「反省」之餘，卻仍是以缺乏朝野協商和社會共識，反問「在院會最後一天處理（礦業法）是對的嗎？」這般道歉和反省的姿態，實在叫人不敢恭維。

面對歷時3年始終無法進入二讀的《礦業法》，現在又將因立法院「屆期不連續」，而讓修法得「一切歸零」，民間倡議團體直言，民進黨身為國會多數優勢，「要通過什麼法案，不會不行」，因此《礦業法》不能於本屆立法院通過，「只代表民進黨根本不想處理」。

曾在蔡英文競選總部旁拉白布條抗議「小英不修《礦業法》」，卻遭「挺英」人士扣上「中共代理人」紅帽的民間NGO「地球公民基金會」便難掩失望地發出聲明表示：「雖然用盡體制內的對話管道、也嘗試用體制外的吶喊；然而民眾的期待、山的呼喚、倡議者的辛勤奔走，換來一遍靜默。」

圖為亞洲水泥在花蓮太魯閣的礦區。亞洲水泥董事長徐旭東曾經被礦區當地的原住民問及，何時要把礦場轉型，其表示：「會挖到不能再挖為止」，甚至指出：「挖深後可儲水、養魚」，而引發社會輿論譁然。（中央社）

《礦業法》的爭議由來已久，制定於1930年的《礦業法》，過去雖然歷經多次修訂，然而每次的修訂，目的全然不是為了平衡生態的永續、考量社會整體利益，而都是偏袒、獨厚少數在早年就取得礦權的「特許」財團，使得礦區形同「化外之地」，業者挖礦既不用經環境影響評估，也不必取得礦區附近原住民的同意，亦無需經礦區土地所有權人的許可，因此業者長期以來就猶如「山大王」般，能恣意佔地挖礦、發大財。

可能有人會以為這全然是「國民黨威權統治」下「黨國政商集團」一手造成的結果，但事實上，現今被外界諷為「霸王條款」的兩大條款，包括使挖礦業者擁有形同「萬年」採礦權（業者假如被否決挖礦權，全民還要埋單業者的經濟損失），以及能夠不經土地所有權人同意就「合法佔用」礦區的「護身符」，都是在2003年民進黨執政時期，由其行政院提出，經當時立法院通過的條款。簡言之，「礦業惡法」是台灣藍綠兩大政黨都有歷史責任，且難辭其咎的共業。

以「看見台灣」紀錄片聞名的導演齊柏林，其在2017年因從事空拍工作而不幸墜機身亡。事故後，齊友人公布一則對話截圖稱，齊在事故的前一個月，曾在花蓮「亞洲水泥」礦場上方拍下一張照片，並感歎礦場「比五年前挖更深了」。（Facebook@多羅滿賞鯨）

近年來，隨着遠東集團的亞洲水泥公司又要延長其在花蓮礦區的採礦權限，《礦業法》的修法呼聲再次浮上台面。而2017年已故紀錄片導演齊柏林遺留人世的空拍影像，那在環山綠意之中，被亞洲水泥越挖越深的死白礦坑，也喚起了社會大眾對於採礦業者破壞生態的關切，並促成25萬人連署支持《礦業法》修法。近3年多來，蔡英文更多次站在環境保育和原住民族「轉型正義」的立場，公開強調一定會修正不合時宜的《礦業法》。

然而，儘管民進黨在立法院擁有多數優勢，民間呼籲修法的吶喊，在近3年來也不時會徘徊在立法院外，但本屆立法院所通過的最後一個法案，竟是隻有被社會各界倉促討論34天，被「反共」意識形態所綁架的《反滲透法》，而攸關社會公平、正義的《礦業法》修法，卻只在民進黨團敷衍了事的「道歉」、「反省」下被棄於一旁。

由此也顯見，民進黨政府口中的「民主」，其內涵絕非是以社會的公平、正義為追求目標，而是服務於「反共」、「抗中」的政治意識形態，以及受制於資本霸權的政治體系。