【黑鷹墜毀】蔡英文稱社會應感謝軍人付出　台媒指或天候因素肇禍

台軍一架黑鷹直升機昨天（2日）失事，包括參謀總長沈一鳴在內8人罹難。沈一鳴遺體當日晚間8時13分抵達三軍總醫院（「三總」），三軍總醫院院方設置臨時靈堂供各界弔唁致意。 台灣總統蔡英文今天赴三總探視傷者，並前往靈堂上香、慰問罹難者家屬，指社會應該珍惜感謝軍人的付出。 中央社引述消息人士表示，失事飛機較新，似不易發生機械事故，而飛行員很有經驗，人為因素也應該初步可以排除，有可能是天候因素導致事故，不過，具體原因仍要調查。

2日晚間8時10分，罹難者家屬乘坐軍用小巴抵達三總臨時靈堂。晚間8時13分，沈一鳴遺體由救護車送至臨時靈堂。

8名遇難者：台軍參謀總長沈一鳴上將（上排左起）、參謀黃聖航少校、總士督長韓正宏士官長、情次室助次洪鴻鈞少將、政戰局副局長于親文少將（下排左起）、黑鷹正駕駛葉建儀中校、副駕駛劉鎮富上尉、機工長許鴻彬。（中央社）

在靈堂入口處，台軍舉行軍禮迎靈，兩側有三軍儀隊恭迎禮兵和憲兵恭迎軍官代表，估計約上百人；國防部長嚴德發及三軍司令等將領都參加，要送罹難者最後一程。國民黨主席吳敦義於晚間8時許抵達靈堂致意，短暫停留後離去；此後，台灣前國防部長高華柱也抵達靈堂致意。

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台灣總統蔡英文今天由國防部長嚴德發、國安會秘書長李大維等人陪同，8時赴三軍總醫院，探視受傷的國軍人員，隨後前往靈堂上香致意，並慰問罹難者家屬。

蔡英文會後受訪說，傷者狀況都穩定，兩人在加護病房，3人在一般病房，意識都很清楚，有些有外部創傷，有些有骨折，有一些人需要一段時間休養，不過大致情況都穩定，醫生很有信心。

蔡英文赴靈堂上香並向罹難者家屬致意。蔡總統說，從昨天到今天，家屬都非常哀傷，對他們來講，親人突然不能回家，是難以承受的事情，從他們的心情可以看得出來軍人眷屬承受很多負擔，更讓大家體會到軍人很辛苦，他們的家屬其實更辛苦，整個社會對他們的付出應該更加珍惜、感謝。

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另據了解，失事的黑鷹直升機艙內座位共5排，最前排是正、副駕駛，第2排為機工長，沈一鳴、政戰局副局長于親文少將坐在第3排，第4、5排為背對背的座位設計，生還的軍聞社記者陳映竹坐在第5排最右邊。

針對這起事故原因，中央社引述不具名人士受訪時認為，黑鷹直升機算是很新的機型，機械故障的可能性不高，而正駕駛葉建儀中校總飛行時數高達2651小時，人為因素的機率應該初步可以排除。他認為，秋冬季節容易有山嵐、霧氣產生，加上失事前通聯的相關內容與能見度有關，因此天候因素導致事故發生的機率相當高，不過最後真正的肇因仍待進一步調查釐清。