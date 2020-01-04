闡明統獨立場　民進黨：沒有任何政黨有權為台灣人民預作決定

針對民進黨立委、蔡英文競辦前發言人林靜儀「主張統一就是叛國」的爭議言論，民進黨今天（4日）表示，對於台灣未來前途走向，民進黨立場相當清晰，延續「台灣前途決議文」精神、2019年「社會同行世代共贏決議文」再度宣示台灣前途走向，與符合國家現狀的改革，屬於台灣全體住民的自決權，沒有任何一個政黨，包括民進黨有權為台灣人民預作決定。

值得注意的是，民進黨的聲明，隻字未提「台獨黨綱」，並三度提及「中華民國」、一次「中華民國台灣」。

民進黨表示，沒有任何一個政黨，有權為台灣人民預作決定。圖為民進黨主席卓榮泰。（多維新聞）

民進黨聲明指出，捍衛民主、堅持言論自由是民進黨堅守的核心價值，民進黨和台灣人民共同走過三十多年的民主化運動，推促政治轉型，讓國民黨放棄一黨專政的威權體制，讓台灣走向一個民主自由、免於恐懼的國度。此刻，台灣已蜕變成一個成熟的民主國家，每個公民的自我認同、言論自由、思想自由都受《憲法》的保障，台灣絕不會走回白色恐怖的老路。

民進黨強調，對於維護國家主權的立場堅定，捍衛台灣的民主憲政、鞏固民主自由的體制是中華民國存續的根本。中國大陸國家主席習近平所定義的，以「一國兩制」為目標的「九二共識」，沒有任何中華民國存續的空間；對於台灣未來前途走向，民進黨的立場亦相當清晰，延續1999年「台灣前途決議文」的精神，2019年9月28日民進黨於全國黨代表大會，通過了「社會同行世代共贏決議文」，再度宣示了台灣的前途走向與符合國家現狀的改革，屬於台灣全體住民的自決權，沒有任何一個政黨，包括民進黨，有權為台灣人民預作決定。

民進黨表示，捍衛台灣民主自由的體制與生活方式，拒絕沒有中華民國生存空間的「九二共識、一國兩制」是當前台灣2300萬人民最大的共識，民進黨堅決捍衛每一個不同的認同、思想與言論，並堅決反對來自對岸的威脅、滲透和對台灣民主體制的破壞行為。

民進黨也指出，值此國家發生重大變故，痛失軍隊領袖的悲慟時刻，應思團結一致對外的重要性，以告世世代代保衛中華民國台灣的國軍英魂，在天之靈。