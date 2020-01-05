捷克傳媒：捷克與台關係升溫　北京擬取消向捷克購買客機計劃

據捷克當地媒體報道，鑑於捷克與台灣關係升溫，北京可能取消原訂向捷克購買30架的L-410客機的計劃。

捷克媒體Denik N本月2日引述外交圈人士報道，總統澤曼（Milos Zeman）與眾議院議長Radek Vondracek去年4月和11月訪問北京時，曾試圖說服北京政府盡快完成L-410機型的認證，以促成交易，不過中方至今沒有同意。

圖為布拉格市長賀吉普（左）2019年3月與台北市長柯文哲會面，獲贈「榮譽市民狀」。（中央社）

據報道，雙引擎的短程飛機L-410是捷克重要的出口品，至今已生產1000多架，北京原本計劃向捷克購買30架。捷克總統府官員透露，中國大陸領導人對布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）和捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）不滿，可能是這筆交易遲遲無法進行的原因。

賀吉普由於「一中條款」的爭議，去年10月解除與北京姐妹市的關係，並安排本月13日與來訪的台北市長柯文哲締結為姊妹市；而柯佳洛打算在台灣總統大選後訪台，兩者都被認為是捷克與台關係升溫的訊號。捷克總統府對外辦公室主任Rudolf Jindrak直言，中國大陸因為柯佳洛訪台而中斷這項購機計劃，「不是不可能的事」。

事實上，近年中捷關係風波不斷，北京為了懲罰賀吉普的友台立場，取消布拉格愛樂樂團在大陸的巡迴演出，並中止深圳與布拉格的直航規劃。此外，捷克情報機構警告中國電訊設備製造商華為的安全性，也導致兩國關係緊張。

（綜合報道）