【台灣大選】台行政院蘇貞昌：逝世參謀總長猶如土地公保護台灣

台灣行政院長蘇貞昌，在1月5日整個下午，都在其「舊領地」拚選舉。由於總統蔡英文下令，因為黑鷹直升機墜毀事件傷亡慘重，民進黨全黨停止選舉活動三天，1月5日是選舉活動「解禁之日」，故府院黨巨頭都全面出擊。 總統蔡英文、副總統候選人賴清德防守傳統綠營聖地南部，而總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌則回防北部，與今日在北部圈票的韓國瑜陣營對峙。

蘇貞昌今日中午都在新北市區域活動，以其「老縣長」的身份，想要喚起新北市民對其以往政績的回憶，以此來為民進黨立委候選人加持。其首站在新北市汐止區，此區為民進黨原本落後、在民調封關前被視為有希望勝選的一級戰區。民進黨由擁有「美女刺客」的二十多歲代賴品妤，挑戰國民黨老將李永萍，雙方選戰打得激烈、互相攻擊動作不斷，算是新北市區域最熱門的選區，也是民進黨是否能夠在新北市打敗國民黨強將、市長侯友宜的指標戰區。

台灣行政院長蘇貞昌，認為隕落的黑鷹空難高階將領宛若台灣的民間神明土地公一樣。（陳宗逸／多維新聞）

在祭拜過汐止區著名土地公廟之後，蘇貞昌率領立委候選人、工作人員和新北市黨部高層等，全體為黑鷹直升機受難將領默哀。蘇貞昌特別提起，因公殉職的前參謀總長沈一鳴上將，他所保衛的台灣，就是大家站在的這個土地上所享受的民主與自由成果。沈一鳴就像台灣傳統守護家園的土地公一樣，默默地守衛台灣安全與平安，他呼籲大家，「選戰剩下5天，大家一定要出門投票，為了台灣這個國家，為了民主與自由的未來，大家要支持民進黨總統副總統候選人，2020年一定要贏。」

而立委候選人賴品妤，雖是第一次競選，但是其年輕世代的身份、政二代的地方背景、太陽花世代的身份，以及其「美女」牌，也在現場「哽咽」表示，沈一鳴等黑鷹直升機罹難者，都是她以前在立法院擔任國防外交委員會委員助理時接觸過得好朋友，她很懷念這些已經逝去的好友。她希望選民不要辜負這些愛台灣、為台灣犧牲的將領，一定要站出來，挺台灣的民主與自由，一定要支持民進黨連任。

1月5日是民進黨選舉活動的「解禁日」，而台灣民間對於黑鷹直升機空難殉職的高階將領，都有深厚感情，許多人相當踴躍的前往台北市台北賓館的追思場所，不分省籍黨派，激動流淚者頗多，更有以往敵視以外省人為主的高階將領的獨派色彩濃厚學者，在現場嚎啕大哭，讓人相當意外。由於探視民眾相當踴躍，台灣國防部也特別將追思場所的設置延長2日，至1月7日才結束。