台北驚傳三屍命案　藝人明道胞兄疑勒斃妻兒後自縊

台北市內湖區山區的登山步道今日（5日）下午驚傳三屍慘劇，42歲林姓男子疑似用束帶勒斃老婆和兒子後，再用繩索上吊身亡。 多間台媒報道指，已證實涉案男子為知名台灣藝人明道（本名林朝章）的胞兄。

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台北市消防局指，今天下午約1點40分左右接獲民眾報案，內湖區一處山林疑有自殺案件。初步了解，1名年約42歲男子在樹上上吊身亡，樹旁地上躺有1名年約40歲女子和11歲男童，3人皆明顯死亡。警方初步研判3名死者疑為一家人。

台媒《聯合報》報道，據悉林姓男子等3人陳屍處，周圍並沒有打鬥痕跡，身旁的老婆和兒子頸部皆有束帶，並留有束帶勒痕，初步研判是林男持凶器束帶，勒斃老婆和兒子後，再用繩索上吊自殺。《ET today新聞雲》及《TVBS》等均指，證實林姓男子是男星明道的親哥哥。

明道工作室稍早代明道表示：「目前明道的狀況非常震驚與難過，對於本案一無所知，也正試圖了解發生什麼狀況。但因為尊重檢警偵查不公開的法律規定，因此日後也只能對警方發言，將會盡力協助檢警釐清真相。並且安慰家人。」

明道胞兄曾被爆出欠債 明道：每月給哥哥生活費

據台媒《時報周刊》，有知情人士表示，明道的親哥哥積欠賭債，而警方在他手機查到生前多封死意堅決的簡訊，透露自己負債百萬。事實上，明道哥哥過去就曾被爆出欠債，當時還跟債主表示「弟弟會處理」，對於哥哥被追債，明道當時回應，為人子女的他只能盡力將事情處理好，不讓父母擔心，不過冤有頭債有主，希望法律及外界給予他們更多空間解決此事。而明道也曾表示，自己每個月都會給無業的哥哥生活費，但哥哥為了炒股票，將名下財產抵押借錢，就像無底洞深不見底。

台灣藝人明道的本名為林朝章，涉足偶像劇、時裝劇、古裝劇及武俠劇等各類戲劇的拍攝。因主持台灣旅遊節目《冒險王》走紅，並於2004年憑該節目獲得第39屆金鐘獎「文教資訊節目主持人獎」，成為史上最年輕獲得金鐘獎的主持人。2004年涉足影視劇至今已拍攝多部戲劇及電影作品，其中《王子變青蛙》一劇在香港也廣受歡迎。

（綜合報道）