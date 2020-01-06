台學者：兩岸問題應屬內部矛盾而非敵我矛盾　談判方能改善僵局

著名台灣兩岸關係研究學者、現任台灣淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山，在「中評智庫基金會」主編的《中國評論》上發表題為「世界百年變局下的兩岸關係」一文。 他表示，兩岸的矛盾應定位為「內部矛盾」，而非「敵我矛盾」，「內部矛盾」是可以使用和平手段加以調和的。對照當前冰凍的兩岸關係，該文希望兩岸應回到「以談判代替對抗」的軌道上，才能改善僵局。

台灣學者趙春山認為，兩岸目前所遭遇到的矛盾，可以透過和平方式解決。 （陳宗逸／多維新聞）

文中，趙春山提到，世界是大氣候，台灣和大陸是小氣候，兩岸關係則屬中氣候，中小氣候都受到大氣候的影響。因此，必須知道兩岸的「風險在哪裏？表現形式是什麼？發展趨勢會怎樣？他認為，兩岸目前處在關鍵時刻，而處理兩岸問題應有輕重緩急之分，只有對世界變局的認知建立共識，才能區分兩岸關係中那些部分應「奮發有為」、又有哪些必須先「韜光養晦」。

他表示，國際政經體系在過去幾年中已有很大的變化，多極化的趨勢正受到單邊主義或雙邊主義的挑戰。特朗普（Donald Trump）勝選的口號「美國優先」、同時又視中國大陸為美國的戰略競爭對手，已有可能成為美國接下來一段時間的共識。由此而來，中美因貿易戰而起所產生的對抗，或許會「長期化」和「常態化」，這也意味國際形勢可能己出現「新冷戰」的雛形。

在這樣的情況下，兩岸關係又處在美中台三方互動的環境中，趙春山認為，兩岸所遭遇到的矛盾，應定位為內部矛盾，而非敵我矛盾。他表示，內部矛盾可以使用和平手段調和。若兩岸都以追求民族復興為共同奮鬥目標，就要避免雙方的關係出現地動山搖，強調以和為貴。兩岸關係如果演變成兵戎相見，最終必導致親痛仇快。

但在兩岸以和為貴的前提下，趙春山強調，雙方應要認識彼此「分治但不分裂」的現實。他提到，兩岸選擇的發展道路各不相同，因此沒有理由將自身的發展模式強加於對方，應透過經驗交流、相互理解、學習、求同存異後，找出最適合兩岸的道路。

因此，要能夠互相交流、理解，趙春山認為，兩岸就應認識到以「談判代替對抗」的必要性。他表示，「九二共識」是由為解決兩岸事務性問題的「九二會談」而形成，是兩岸因對「一中」定義有所不同、又為了讓協商能繼續的產物。

然而，經過時間的變遷與環境的改變，當習近平在中共十九大報告中說「體現一中原則的九二共識」、在「告台灣同胞書」40周年講話中所講的「共謀統一的九二共識」，都代表「九二共識」已漸失過去的模糊功能。趙春山認為，為了處理今後包括事務性以外的各項問題，兩岸皆應與時俱進，賦予「九二共識」新意義、發揮新功能，且祇有通過兩岸恢復協商才有辦法解決。

最後，趙春山強調，兩岸應把合作共贏視為雙方在國際社會互動的準則，而不是從事「零和遊戲」。他認為，台灣參與國際活動，不會挑戰「一個中國原則」。大陸需理解，台灣應對外開放，就必須擁有足夠的國際活動空間。兩岸都採取對外開放政策，但不應在相互開放方面，自我和彼此設限。