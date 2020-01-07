【台青看大選一】誰能帶領台灣前進？　「做不好就換下來」

青年族群的選票向來是兵家必爭，根據台灣中選會統計，2020年大選20至35歲的投票人口將近500萬，超過台灣整體選民四分之一，其中首投族更高達118萬人。且有趣的是，日前才有台灣兩岸政策協會研究員張宇韶指出，2016年台灣大選30歲以下投票率高達74%，這也是蔡英文能大勝朱立倫300萬票的原因。換言之，無論是即將到來的2020年大選，或放眼未來，台灣青年世代熱衷政治的態度與積極投票的心意，使得青年族群對於台灣政黨而言，受到相當重視，更是不能被忽略的一股力量。

《香港01》特地找來六位台灣年輕世代談談2020年台灣大選當中，宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文三組參選人的政策論述、個人特質等何者最吸引自己，並預期會將神聖一票投給誰？理由又為何？

香港01此次訪談雖不代表全台民眾的想法，但不妨「站在台青的肩膀上」，透過幾位青年們的說法，來了解台灣民主選舉文化的「縮影」。

香港01台灣大選專頁

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蔡英文日前到台北市街頭與民進黨籍立委參選人共同拉票。（洪嘉徽／多維新聞）

現年34歲、在泛綠智庫擔任研究員的黃先生首先表明，「韓國瑜陣營最大致命傷，我認為不是親中或是其他與共產黨貼很近之類的，而是誠信問題，做不到（高雄市長）一年就逃跑，我是沒辦法接受的。而後續的媒體惡化韓國瑜的形象，或是抹紅標籤，都只是加註「逃跑」的衍伸，所以後續的仇恨值吸很深，就難以翻轉韓國瑜的既定印象」。

同樣的見解，在高雄從事金融業的柯先生也能看見。他表示：「2018年底選舉，我能感受韓國瑜競選中的誠意與熱情，相信高雄在民進黨執政多年的情況下，能有所翻轉與改變；但是，就在韓國瑜選擇投入大選之後，接踵而來的媒體訊息，讓我對於台灣主權擔憂，以及『半途逃跑』的印象，讓我決定這次總統不再相信韓國瑜，而是投給蔡英文。」且這位31歲的柯先生還小聲地透露，即便他老婆及其家人是「鋼鐵韓粉」，要求柯先生也投給韓國瑜，但他認為主權不能販賣的情況下，還是會選擇蔡英文。「當然，我會偷偷的投。」柯先生面露得意地笑容。

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正因為韓國瑜的形象從2018年底選舉由紅轉黑，如今要在台灣社會找一位自稱是「韓粉」的年輕人相當困難。慶幸的是，記者從朋友之中尋找到一位來自台南「北漂」的女孩，問及2020年台灣大選會選擇哪位總統參選人？28歲的陳姓女孩回：「投給韓吧！」

經記者詢問，了解這位陳姓女孩並非「韓國瑜堅定支持者」，而是雙親屬傳統藍營支持者，由於自幼家庭氛圍影響，所以對台灣政治最直接的神經反應，便是選擇國民黨推出的參選人。若進一步問及欣賞韓國瑜那些地方，陳姓女孩也說不上來，但她回了一句：「做不好就換下來，台灣不就是這樣嗎？」

韓國瑜的形象從2018年底選舉由紅轉黑。（資料圖片）

坦白說，「做不好」是相當程度的感官經驗，也是模糊的概念，且對於支持蔡英文的群體來說，既「不客觀」也是「不負責」的說法。在新北市林口擔任教職、現年33歲的李先生認為，蔡英文上台後，推出某些即便在台灣社會是爭議性的政策，但他覺得是較為「進步」的。李先生開始細數，「譬如同婚，比方符合公平正義的改革，年金、社會住宅、原住民政策；在經濟方面，像是國防國造、新南向政策、替代能源方案等；至於國際政治經濟局勢上，降低對於中國的依賴，採較為親美的政策，以確保我國主權，這些都是蔡英文上任後都有積極在處理的，且有承諾做到的」。

不過對於李先生「挺英」的說法，第一位受訪者黃先生不全然認同，他表示，「沒錯，蔡英文在任內，尤其在第一任勇敢推動年金改革這些的，是值得讚賞，雖然沒有一步到位，但還是正確的道路上；但是，在一例一休或是其他未執行的政策，並無讓人有反省的感覺，我個人是認為沒有誠意的，甚至不斷推託到中國網軍的介入，所以我會認為蔡政府到底有沒有在2018年底的選舉裏頭，學到一些教訓，更不用說一位身為批踢踢（台灣知名網絡論壇「台大批踢踢實業坊」）的老鄉民，在2019年看到一大推的綠色蟑螂在板上流竄，這絕對是令人憤怒」。