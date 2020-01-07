【黑鷹墜落】台軍否認查黑盒洩密責任：會盡速送到美國完整解讀

台灣空軍一架黑鷹直升機日前在山區墜毀，釀成8死5傷，死者更包括有國防部參謀總長沈一鳴等多位軍方高層。軍方其後將「失事殘存飛行資料記錄器FDR」（黑盒）委託運安會判讀，運安會初步認為8成排除動力機械、下沉氣流問題，是否為人為因素，要進一步分析。 惟有傳媒報道，軍方內部對於運安會直接對外表示事故原因排除動力機械等分析，十分不滿，甚至建議要處理洩密者。對此，空軍司令部周二（7日）表示，對運安會即快速協助解讀黑盒資訊表達感謝，但沒有查洩密一事。

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空軍司令部也表示，因涉及原廠解讀權限，已協調美國在台協會（AIT），盡速將黑盒送美完整解讀。這次失事調查尚須蒐集各項資料，黑盒資料僅為其中一項，取得黑盒資料後，再進一步與其他事實資料，例如錄音抄件、天氣資料、飛行航跡、飛行計劃及修護經歷等，進行交叉比對、分析評估及研討審查。

另外，空軍司令部強調，這起事件依據「空軍飛行及地面安全教範」失事調查規定，已成立調查委員會及審查委員會，編成飛行、修護、醫務、法務、氣象等委員席位，並邀請運安會及飛機設計原廠公司，共同協助審查，按「現場調查」、「事實資料蒐集」、「分析」及「結論」等程序執行。

據悉，黑鷹直升機是屬於軍方飛行器，不在運安會調查權責，但運安會是台灣唯一擁有判讀黑盒子訊號的調查單位，因此受託協助軍方釐清事發經過。飛安事件調查雖然至少要歷時一年，但由於重大空難事件受關注，過去運安會的前身飛安會慣例也會在黑盒解讀完畢後向社會公布初步調查結果，爾後再公布完整的調查資料。

（中央社/聯合新聞網）