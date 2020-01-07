【台灣大選】獨派掛「挺韓同挺共」巨幅布條　韓辦報案並要求道歉

台獨團體「台灣國辦公室」今天（7日）舉辦「下架吳斯懷及韓國瑜」的宣傳活動，過程中更一度在台北市中山南路與忠孝西路路口大樓掛出「支持韓國瑜就是支持共產黨」的巨幅布條，長18米，寬5米，視覺效果約有五層樓高。由於該大樓所在位置鄰近台灣行政院、台灣監察院、台灣立法院，往來人車眾多，格外引發關注。

對此韓國瑜方面也透過聲明稿指出，該布條意圖使人不當選，已明顯違法，對此強烈譴責。韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋也前往警局報案，並要求台灣國辦公室公開道歉。

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台灣國辦公室掛出的巨幅布條。（韓國瑜競選辦公室提供）

台灣國辦公室主任陳峻涵指出，如果讓曾赴北京聽取習近平發言的吳斯懷進入台灣立法院，將危害台灣國安，對他們而言，必須將其下架。不過比起吳斯懷，韓國瑜更該被下架，韓不僅棄高雄市民於不顧，還透過選舉過程將台灣政治綜藝化。陳峻涵指，韓國瑜敗象已露，心裡只圖每票新台幣30元的選舉補助，不能讓韓稱心如意，台灣人一定要讓韓國瑜的得票低於補助標準。

台獨團體「台灣國辦公室」1月7日舉辦活動,要求下架吳斯懷及韓國瑜。（台灣國辦公室臉書）

對於台灣國懸掛「支持韓國瑜就是支持共產黨」的巨幅布條，韓國瑜陣營透過聲明稿指出，此舉公然散播不實訊息，意圖使人不當選，已明顯違法，在此表達強烈譴責。而王淺秋1月7日下午也至警局報案，要求台灣國立即撤下布條，並公開道歉以正視聽。