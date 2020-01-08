【台灣大選】不滿台網民稱「大陸央視力挺柯文哲」　民眾黨提告

在台灣，2020選戰倒數3天，民眾黨不滿網民惡意曲解大陸官媒央視「海峽兩岸」節目，指「海峽兩岸」力挺台北市長柯文哲等。民眾黨秘書長張哲揚等人周三（8日）赴北檢控告網民加重誹謗、意圖使人不當選。

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央視1月6日播出的「海峽兩岸」節目分析台灣選舉情勢。（YouTube截圖）

國際政治金融專家汪浩7日在Facebook上提到，央視「海峽兩岸」力挺柯文哲民眾黨成為立法院關鍵少數，還說共產黨的央視，高喊「厭倦藍綠惡斗」，力挺柯文哲和「無色覺醒」，台灣選民要抗共保台，只能集中力量，票票都投民進黨。

民眾黨當晚發出嚴正聲明否認汪浩未經求證的說法。聲明指出，大陸央視6日播出的「海峽兩岸」節目，從頭至尾皆未表態支持民眾黨，僅分析台灣選舉情勢。部分網民卻惡意曲解下標：「昨晚的央視『海峽兩岸』，力挺柯文哲民眾黨成為國會關鍵少數！」、「央視要台灣人投給民眾黨」。對於選前的抹紅抹黑手法，表達強烈譴責。

此外，民眾黨不分區立委候選人張其祿及張哲揚8日上午前往台北地檢署按鈴申告。張哲揚在台北地檢署外表示，針對不實指控提出告訴，以正視聽，並強調台灣民眾黨重視、守護台灣主權。

張其祿指出，民眾黨一貫立場就是「堅持台灣是主權獨立國家，反對一國兩制」。提告的原因是因為現在非常多的抹黑、抹紅等內部敵我分化選戰策略，要予以最大的譴責。張其祿還說，網民傳述內容完全不實，節目真正的內容根本沒有討論到民眾黨，這是標標準準的假消息。

柯文哲8日表示，假新聞還是要自律。（聯合新聞網）

此外，柯文哲8日出席公開活動後接受媒體聯訪時指出，自己平常對網絡攻擊的態度是忽略，不過，假新聞還是要自律，黨部認為這次攻擊過於嚴重，所以決定提告。

針對國民黨副總統候選人張善政在受訪時稱，柯文哲在最後關頭仍會支持國民黨總統候選人韓國瑜。柯回應說，張擔任韓的副手，一定會想辦法幫韓國瑜拉票，是人之常情，如今再剩3天就要投票，強調「不表態就是我的表態」。

（中央社）