【台灣大選】藍營「嗆綠鬼」　批蔡英文政府箝制言論自由

近日，台灣坊間與網絡上出現許多宣稱因為貼了某些抨擊蔡英文或力挺韓國瑜的言論，便被有關調查單位請去「喝咖啡」的人，聲淚俱下的表示他們的言論自由受到國家機器的箝制。 國民黨因着情勢，於1月8日召開「打鬼嗆綠鬼、全民來抓鬼」記者會，由打鬼軍團總團長周錫瑋、直播主陳品宏、周錫瑋粉專網絡小編曾鼎文、周錫瑋戰將後援會粉專版主廖志成共同與會。

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前台北縣長周錫瑋痛批民進黨利用國家機器，迫害人民的言論自由。 （洪嘉徽攝）

周錫瑋開場火力全開，表示從開放打鬼投稿以來，他們就收到5,000多則檢舉，這些醜化韓國瑜的圖文相當噁心、不堪入目，一看就知道在抹黑、抹紅、抹黃韓國瑜。周錫瑋質疑，為甚麼行政機關、有關單位不查「楊蕙如們」（指涉綠營網軍），而是把矛頭指向支持韓國瑜的人，國民黨也早已要求檢警調出面說明，甚至台灣行政院長、台灣內政部長都該出面說明。周錫瑋指出，他們看到網絡上很多網友一直在轉貼抹黑訊息有關單位卻不查，卻查了80幾歲的老太太、以及台大政治系教授蘇宏達，「請問蔡英文，這是你教唆的嗎？」

周錫瑋又痛批，民進黨利用「國家機器」打壓自己的對手、箝制善良百姓的言論自由，現在也到了他們給出的3天期限，政府沒給他們任何回答，國民黨將在台灣中正紀念堂的自由廣場，對民進黨政府提出迫害言論自由的控訴。

陳品宏接着表示，他接到很多人的私訊，控訴民進黨政府箝制他們的言論自由，害怕一轉貼甚麼不利於政府的文章，就被警方約談到案，明明是可受公評的事情，為甚麼現在講話要這麼小心？

國民黨召開「打鬼嗆綠鬼、全民來抓鬼」記者會。（洪嘉徽攝）

廖志成則說，在支持蔡英文的Facebook社團中，「挺英」言論暢行無阻，反而在韓國瑜的社團，任何言論都有可能被檢舉下架，甚至停權。廖志成質疑，蔡英文親吻小孩臉頰的照片，在綠營社團散播無阻，在挺韓社團中張貼就被控涉及色情裸露而下架，質疑Facebook公司到底是依照甚麼規則去認定不能貼的？

曾鼎文分享諸多言論自由受害的案例，痛批民進黨，當政府拿着一把刀架在人民的脖子是多麼殘酷，他們要讓政府知道有多少受害者彷徨無力受盡政府欺負。

周錫瑋最後總結，行政機關不可以變成全民公敵，蔡英文不應該破壞憲法保障人民言論自由跟秘密通訊的自由，這是違憲，1月8日晚上的活動只是開頭，因為受害者太多了，他們之後要背上刑事犯的非良民紀錄，台灣社會不會容忍，不會容忍這樣的「國家機器」，國民黨會讓所有受害者出來表達他們的憤怒。