【台灣大選】台媒稱曾打算移民加拿大　韓國瑜強調並無雙重國籍

台灣大選即將於周六（11日）舉行，有傳媒近日稱強調「庶民」形象的國民黨總統參選人韓國瑜，全家曾打算移民至加拿大，但當時考慮到參選高雄市長的選情才作罷。 對此韓國瑜競選辦發言人回應指韓國瑜絕無雙重國籍，但未有再回應申請移民一事，韓國瑜則在周三（8日）下午現身說明，強調全家都只有單一國籍，更揚言一旦被查到擁有雙重國籍，即使當選總統亦會立即辭職。

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台媒《壹週刊》報道指，韓國瑜長女韓冰在加拿大持有一幢物業，是2016年由韓國瑜家人贈與取得。報道指，韓國瑜夫婦在擁有該幢物業後，打算在2017年左右全家移民加拿大，並申請居留權，同年暑假更籍陪同孩子了解入學環境之名，全家在加拿大居住近兩個月時間。

韓國瑜強調只有「中華民國」國籍，更揚言一旦被查到擁有雙重國籍，即使當選總統亦會立即辭職。（資料圖片）

但其後韓國瑜決定參選高雄市長，幕僚在檢討過去可能引發爭議的經歷時，韓國瑜答應幕僚建議放棄有關申請。

韓國瑜競選辦公室發言人王淺秋在回應查詢時重申，韓國瑜依法規定絕無雙重國籍，韓國瑜陣營發言人鄭照新在記者會上亦稱，上述報道證明韓國瑜並無雙重國籍。韓國瑜下午現身說明時則強調其只有單一國籍，全家也是單一國籍，又稱假若當選總統，4年的任期內，《壹週刊》可以出版200多期，只要任何一期有查到擁有雙重國籍，他亦會辭職。韓國瑜強調會接受所有公評，但若有毀謗傷害、妨害名譽、妨害選罷法，一定會依法提告。

（綜合報道）