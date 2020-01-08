【武漢肺炎】台灣疾管署擬列法定傳染病　可強制隔離疑似患者

台灣衛生福利部疾病管制署今日（8日）公布，台灣有2名曾赴武漢的民眾被通報為「中國武漢旅遊史發燒肺炎病例」個案，1名已驗出H3N2流感病毒，另1名則檢驗中。 當局目前正加速著手將武漢不明原因肺炎以「特殊不明原因肺炎」列為第5類法定傳染病項目。疾管署副署長莊人祥指，將其列入法定傳染病後，若遇到疑似個案即可依規定強制隔離，就能避免民眾拒絕被隔離事件發生。

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台灣依傳染病防治法第3條，傳染病依致死率、發生率及傳播速度等危害風險程度，由高至低分為5類，第5類指經中央主管機關認定其傳染流行可能對國民健康造成影響，有依傳染病防治法建立防治對策或準備計劃必要的新興傳染病或症候群，如新型甲型流感、伊波拉病毒等。

在台灣，「中國武漢旅遊史發燒肺炎病例」通報定義為過去14天內去過武漢，有出現發燒、上呼吸道或肺炎症狀者。疾管署指，2名通報個案，1名為登機檢疫有症狀者，已驗出H3N2流感病毒；另1名檢驗中，曾至武漢市但未至華南海鮮市場，無禽畜接觸史，目前正在住院隔離。

該檢驗中的通報個案自去年12月21日返台後無症狀，1月6日開始出現發燒症狀。莊人祥指，該個案超過14天內去過武漢的定義，目前研判在台灣感染腺病毒或流感可能性較大，但為謹慎行事，仍進行通報及隔離。

台灣檢疫人員向機上旅客進行衛生教育。（疾管署）

疾管署自2019年12月31日啟動由武漢直航入境班機登機檢疫，莊人祥表示，已執行13航班，共檢疫1193名旅客及機組人員。有症狀者共9名，經評估後皆未後送，目前症狀皆已改善恢復中，由地方政府衛生局持續追蹤。

（《聯合報》）