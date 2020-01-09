【台灣大選·懶人包】一次看懂各項基本資料和重要數據

台灣總統大選將於2020年1月11日上午8時至下午4時展開。此屆總統大選共有三組候選人，分別是1號宋楚瑜、余湘（親民黨/無黨籍）；2號韓國瑜、張善政（國民黨/無黨籍）；3號蔡英文、賴清德（民進黨/民進黨）。票高者得，當選者將於2020年5月20日就職。

此屆總統大選共有三組候選人，分別是1號宋楚瑜（右）、余湘（親民黨/無黨籍）；2號韓國瑜（中）、張善政（國民黨/無黨籍）；3號蔡英文（左）、賴清德（民進黨/民進黨）。

而第10屆立委總席次共計113席，區域立委73席、原住民立委6席、不分區立委34席。而區域立委是採「多數決」就是指票數最多的當選，不分區立委則是採「比例代表制」，若政黨的得票超過5%，將按選票比例轉換成席位。

兩大政黨國民黨、民進黨的目標都是席次過半，第三勢力政黨也積極佈局，力拚在「藍綠夾殺」下突圍，包括親民黨、時代力量以及台灣民眾黨。

立法院目前有民進黨立委68人、國民黨立委35人、時代力量立委3人、親民黨立委3人、無黨籍立委3人、無黨團結聯盟立委1人。而在2020立委選舉中將產生政治板圖的何種變化，外界十分關注。

第三勢力政黨也積極佈局，力拚在「藍綠夾殺」下突圍，包括親民黨、時代力量以及台灣民眾黨。（中央社）

關於選舉人數的數據如下：

一、總統副總統選舉人人數為1,931萬1,105人，而全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉人人數為1,931萬2,105人。而依照以往的經驗，外界預估此次投票率約在65%左右。

二、從地域來看，在總統副總統選舉方面，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等6直轄市選舉人人數達1,337萬6,945人，佔總選舉人人數69.27%，其中又以新北市選舉人人數332萬1,459人為最多，其次為高雄市選舉人人數為229萬9,558人，另台北市及台中市分別為216萬7,264人及225萬1,064人，而桃園市及台南市分別為178萬755人及155萬6,845人。

三、而從年齡層來看，20至29歲有311萬9,456人，30至39歲有354萬9,620人，40至49歲有374萬3,492人，而50至59歲有363萬2,972人，60至69歲有303萬5,169人，70至79歲有141萬0,806人，80至89歲有67萬8,315人，最後90歲以上有14萬1,275人。

台灣總統蔡英文。（中央社）

得票數量達當選票數1/3 可獲選舉補助款

關於選舉補助款，《總統副總統選罷法》規定各組候選人選舉得票數，達當選票數3分之1以上者，補貼其競選費用每票30元（新台幣，下同，約8港元），最高額不得超過競選經費最高金額。不過，政黨推薦的候選人，其補貼費用由推薦的「政黨」領取。

此外，立法院在2017年三讀通過「政黨法」，將不分區政黨補助金的門檻，從得票率3.5%降至3%。只要政黨票得票率達3%以上，該黨就能獲得每年每票50元的政黨補助金，直到該屆立委任期結束。舉例來說，上屆立委選舉中，有5個政黨跨過補助款門檻。在立委4年任內，民進黨可年領2億6,854萬元（約7000萬港元）；國民黨1億6,404萬元（約4200萬港元）；親民黨3,974萬元（約1050萬港元）；時代力量3,721萬元（約980萬港元），新黨2,550萬元。