【台灣大選】民進黨向青年喊話：走回親中老路或壯大台灣

台灣2020年大選倒數2天，民進黨力催青年選票，民進黨副秘書長林飛帆1月9日表示，2018年九合一選舉，60歲以上選民的投票率，遠遠高過20-39歲的選民，且20-29歲的選民數佔比不到5成，呼籲年輕人2020年站出來，決定台灣的未來，選擇要回到過去馬時代在中國大陸庇廕下，換取短期經濟利益和空間，或者是選擇不屈服，走上壯大台灣的道路。

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林飛帆指出，2018年九合一選舉，年輕世代在投票率、投票意願上確實有滿大程度的下滑，20-29歲的投票率不到6成，這次大選，「坦白說我們也不敢樂觀」。（民進黨提供）

民進黨9日召開記者會，邀請青年代表、插畫家「魔魔嘎嘎」分享投票對年輕人的意義。林飛帆致詞時有感而發，稱稍早前收到港星杜汶澤傳來的一段影片，呼籲台灣民眾不要放棄手中的選票，「做為一個香港人，他們沒辦法真正有普選的權力，希望台灣人可以守住民主」，杜汶澤向他說，「這是我一點心意，希望有幫助，台灣不能輸」。

林飛帆指出，2018年九合一選舉，年輕世代在投票率、投票意願上確實有滿大程度的下滑，20-29歲的投票率不到6成，這次大選，「坦白說我們也不敢樂觀」，依2018年的例子，60歲以上的投票率，遠遠超過20-39歲的選民，誠懇呼籲台灣人，「這次大選，你將決定台灣未來的方向」，台灣現在有兩條路，一條是馬時代台灣選擇在中國大陸的庇廕下，去換取短期經濟利益和空間，另一條是不屈服於對岸的打壓，嘗試讓台灣社會體質、經濟體質、國家體質更強大，「這是兩條完全不同的路線」。

民進黨議員戴瑋姍呼籲年輕人1月11日返鄉投票，決定自己的未來。（民進黨提供）

林飛帆強調，1月11日的選舉，「會決定我們要做什麼樣的台灣人，我們要什麼樣的台灣」，也是一個攸關年輕世代的決定。

民進黨台北市議員王閔生表示，香港反修例運動至今半年多，台灣很多年輕朋友這才意識到，自由民主不是天上掉下來的，而是靠很多民主前輩用血、汗爭取而來的；香港事件讓他想到納粹時代，德國著名牧師馬丁•內莫勒（Martin Niemoller）的懺悔詩，「他們追殺猶太人的時候，我沒有說話——因為我不是猶太人；後來他們追殺工會成員的時候，我沒有說話——因為我不是工會成員；此後他們追殺天主教徒的時候，我沒有說話——因為我是新教教徒；最後他們奔我而來，那時已經沒有人能為我說話了」。

王閔生認為，這就是為何全世界如此關心香港反修例事件，2020年，台灣也要為自己發聲，讓全世界看到台灣人民的選擇，並讓全世界因台灣的民主自由而驕傲。

插畫家「魔魔嘎嘎」說，她慶幸自己生活在台灣，因為如果活在中國大陸，她將沒有創作的自由。（民進黨提供）

插畫家「魔魔嘎嘎」說，政治是每個人都應該關心的事情，2020年是非常重要的一年，將決定台灣的未來。她慶幸自己生活在台灣，因為如果活在中國大陸，她將沒有創作的自由，「像漫畫、動畫、電影小說，他們都沒辦法自由創作，甚至連自由出版都會被抓去關」，因此2020年大選，台灣一定要保持自己的民主、自由。