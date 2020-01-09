【2020台灣大選】美議員：台將以選舉表達「不要中國販賣的東西」

1月8日，美國國會及行政部門中國問題委員會發出一份報告，呼籲「美國政府就中共侵犯人權提出制裁，且提醒美國官員與北京打交道（包含中美貿易談判）時，謹慎牢記對於中國人權的關注。」 此外，美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席、民主黨籍眾議員麥高文（James McGovern）表示，香港選舉結果的經驗（泛民派大勝），會在台灣這次選舉結果上看見。

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美民主黨籍眾議員麥高文（圖）談及台灣大選時表示，香港近期選舉顯示，香港人民要的與北京政府給的非常不同，他預料台灣情況也會是如此。（中央社）

2020台灣大選投票日在即，外界都在觀察台灣選舉後的結果。根據台媒中央社報道，曾針對西藏、新疆、香港地區提出相關人權法案的民主黨籍麥高文（James McGovern）表示，香港（反修例風波）例子讓台灣人了解到北京不會兑現承諾，預期他們會和香港民眾一樣，透過選舉表達他們「不想要中國販賣的東西」。

因此，麥高文認為，「我預期台灣的情況也會是如此。我們希望也預期選舉會自由、公平，但我預料台灣人民不想要北京政府現在推銷的東西。」

另外，美國共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）也持類似意見，他表示，美國既無法也不該影響選舉結果，但他認為台灣民眾都在關注香港，也目睹情勢是如何迅速走樣。

史密斯指出，北京不會遵守承諾，中國對台灣作出的任何承諾，都須被視為不會被執行。他強調：「他們（北京）就是不會履行承諾，他們就是如此。」

史密斯最後受訪表示，雖然台灣過去曾有人權問題，這些問題也永遠不可能完全消失，但台灣在這方面取得實質進展，也展現其已成為人權典範。史密斯說，「台灣關係法持續伴隨台灣人民追求自由、民主，即使中國獨裁政權厭惡這部法律，但它仍擁有鐵打般效力。」